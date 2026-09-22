Representantes de Búzios participaram de um debate regional sobre a gestão de unidades de conservação marinhasFoto: Reprodução
Búzios participa de debate sobre conservação marinha na Rio Ocean Week
Evento acontece de 25 a 27 de setembro, com mais de 15 estabelecimentos, música, degustações e experiências gastronômicas no Centro de Búzios.
Búzios participa de debate sobre conservação marinha na Rio Ocean Week
Evento acontece de 25 a 27 de setembro, com mais de 15 estabelecimentos, música, degustações e experiências gastronômicas no Centro de Búzios.
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cem Braças, em Búzios
Suspeito foi localizado após monitoramento realizado por agentes da 127ª DP e, segundo a Polícia Civil, confessou a venda de entorpecentes na região
Vídeo mostra carro atingindo moto e matando mulher em Búzios
Imagens mostram motociclista parando no meio da RJ-102 antes de ser atingido; cena deve auxiliar na investigação do acidente
Serginho sanciona pacote de leis voltado à população autista
Medidas de autoria de André Jacaré foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito criam ações de triagem precoce, atendimento itinerante, adaptação escolar e conscientização sobre diagnóstico tardio
Homem é encontrado morto no bairro Nova Vila Verde, em Búzios
Cristiano de Sousa Silva, de 39 anos, estava na Rua dos Hibiscos Amarelos quando recebeu auxílio de populares, mas não resistiu
Festival da Sardinha e Frutos do Mar começa nesta sexta (18) em Búzios
Evento chega à 10ª edição e segue até domingo (20), com 30 barracas de gastronomia e programação musical
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.