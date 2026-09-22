Representantes de Búzios participaram de um debate regional sobre a gestão de unidades de conservação marinhas - Foto: Reprodução

Representantes de Búzios participaram de um debate regional sobre a gestão de unidades de conservação marinhasFoto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 17:26

Representantes da Secretaria de Clima e Sustentabilidade de Búzios participaram, no sábado (18), da Rio Ocean Week, realizada durante quatro dias no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento reuniu especialistas, organizações não governamentais, instituições públicas e projetos dedicados à proteção da vida marinha para discutir os principais desafios relacionados à conservação dos oceanos e iniciativas voltadas à sustentabilidade dos ecossistemas marinhos e costeiros.Durante a programação, os representantes de Búzios participaram de um debate regional no espaço Mar dos Livros, com foco na gestão de unidades de conservação marinhas.

A discussão abordou diferentes aspectos relacionados à preservação ambiental e à administração dessas áreas, além dos desafios enfrentados pelos municípios e instituições responsáveis pela proteção dos ambientes costeiros.Entre os assuntos discutidos estiveram as praias que possuem certificação Bandeira Azul e os desafios relacionados à implementação e à manutenção anual dos critérios exigidos pelo programa. A certificação estabelece requisitos ligados à gestão ambiental, qualidade da água, segurança, educação ambiental e infraestrutura, envolvendo diferentes ações para a manutenção das condições necessárias ao reconhecimento.Também participaram das discussões representantes de Búzios e de projetos que atuam diretamente com a conservação e o monitoramento da vida marinha, como Tubarão, Costão Rochoso, Cavalos-Marinhos e Amigos da Jubarte.

Representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também estiveram presentes nos debates.Idealizada como um grande festival anual dedicado à cultura e à sustentabilidade do oceano, a Rio Ocean Week busca ampliar a divulgação e o debate sobre questões que podem comprometer o futuro dos oceanos. A iniciativa também tem como proposta estimular o envolvimento da sociedade na defesa de um oceano limpo, seguro, produtivo e sustentável.A Rio Ocean Week é uma iniciativa da MidiaMar Comunicação e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, vinculada à Universidade de São Paulo (USP), por meio do Instituto Oceanográfico (IO-USP) e do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP). Em 2026, o evento chegou à segunda edição, reunindo diferentes setores envolvidos com a agenda de conservação marinha.A participação de Búzios contribuiu para a troca de experiências com instituições, especialistas e projetos que atuam na conservação dos ambientes marinhos. O encontro também possibilitou o fortalecimento do diálogo sobre gestão ambiental, sustentabilidade e proteção dos ecossistemas costeiros e oceânicos

.A presença do município na programação reforça a participação de Búzios em espaços de discussão relacionados à conservação ambiental e à busca por estratégias de proteção dos recursos naturais, especialmente aqueles ligados ao território costeiro e ao oceano.