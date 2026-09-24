Adriana Calcanhoto, Zeca Baleiro e Biquini Cavadão - Foto: Reprodução

Adriana Calcanhoto, Zeca Baleiro e Biquini CavadãoFoto: Reprodução

Publicado 24/09/2026 14:14

MPBúzios 2026 será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Praça Dona Dita, no bairro da Ferradura, em Armação dos Búzios. O festival, promovido pela Subsecretaria de Comunicação e Eventos do município, terá shows gratuitos de Adriana Calcanhoto, Zeca Baleiro e Biquini Cavadão, com apresentações previstas para começar diariamente às 21h. A programação integra a agenda de eventos em Búzios e também busca movimentar o turismo e os serviços durante os três dias de atrações.

O evento é dedicado à música popular brasileira e foi organizado pela administração municipal com uma programação voltada a diferentes estilos e gerações do público. Além dos moradores de Búzios, a expectativa é receber turistas da Região dos Lagos durante o período dos shows.

A abertura do festival será na sexta-feira (9), com a apresentação da cantora e compositora Adriana Calcanhoto. O show será realizado no palco principal, com início previsto para as 21h.

No sábado (10), será a vez do cantor Zeca Baleiro. A programação do segundo dia terá a apresentação do artista, conhecido por reunir diferentes ritmos e referências musicais em seu trabalho.

O encerramento do MPBúzios 2026 acontece no domingo (11), também a partir das 21h, com o show da banda brasileira de rock Biquini Cavadão.

Festival busca movimentar turismo

Além da programação musical, o festival foi apresentado pela gestão municipal como uma iniciativa de incentivo ao turismo e de ampliação do acesso à cultura. Os shows serão gratuitos, permitindo que moradores e visitantes acompanhem as apresentações sem cobrança de ingresso.

Segundo a administração municipal, a realização do evento tem como objetivo oferecer opções de entretenimento e lazer para a população e para os turistas que estiverem em Búzios durante o feriado.

A programação também pretende contribuir para a movimentação do bairro da Ferradura ao longo dos três dias. A expectativa da organização é que moradores e visitantes circulem pela região durante o festival, com reflexos no comércio e nos serviços locais.

A escolha da Praça Dona Dita como local das apresentações concentra a programação no bairro da Ferradura, onde será montada a estrutura para os shows do festival.

Programação de peso

O festival chega a 2026 depois de reunir diferentes gerações de artistas em edições anteriores. Em 2024, o MPBúzios teve quatro dias de programação e recebeu nomes como Ana Vilela, Paulo Miklos, Vitor Kley, SalDoce e Gabriel O Pensador. Já em 2025, a edição reuniu cerca de 13 mil pessoas na Praça Dona Dita, com shows de Paulo Ricardo, Os Garotin e Lagum.

Neste ano, a programação mantém a proposta de reunir artistas com trajetórias e estilos diferentes. Adriana Calcanhotto abre o festival com músicas conhecidas como “Vambora”, “Esquadros”, “Mentiras”, “Metade” e “Devolva-me”. No sábado, Zeca Baleiro apresenta um repertório marcado pela mistura de MPB, pop, rock e ritmos brasileiros, com sucessos como “Telegrama”, “Lenha”, “Alma Nova”, “Bandeira”, “Flor da Pele” e “Babylon”.

O encerramento fica por conta do Biquini Cavadão, que leva ao palco sucessos do rock nacional construídos ao longo de décadas de carreira, entre eles “Vento Ventania”, “Tédio”, “Janaína”, “Zé Ninguém”, “Dani” e “Quando Eu Te Encontrar”. Com as três atrações, o MPBúzios 2026 reúne nomes de diferentes fases da música brasileira e repertórios que atravessam gerações.

