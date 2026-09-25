Momento em que o animal é colado na caçambaFoto: Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um cachorro, aparentemente vítima de atropelamento, foi colocado dentro de um contentor de lixo na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, no bairro da Rasa, em Búzios, no início da noite desta quinta-feira (24), por volta das 18h45. O caso chamou a atenção para a forma adequada de destinação de corpos de animais e será encaminhado às forças de segurança para apuração das circunstâncias. 
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens recolhem o corpo do cachorro, que aparentava estar sem vida, e o colocam dentro de um contentor destinado ao armazenamento de resíduos. A movimentação ocorreu em uma via pública e foi registrada pelas câmeras instaladas na região.
A gravação poderá ser utilizada pelas autoridades para auxiliar na identificação dos envolvidos e na apuração do que aconteceu antes e depois da morte do animal. Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte do cachorro.
Corpo foi retirado do contentor
Após o caso ser comunicado, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos foi acionada para realizar a retirada do corpo do animal de dentro do contentor.
A remoção teve como objetivo evitar que o cadáver permanecesse misturado aos resíduos urbanos e permitir a destinação considerada adequada pelos serviços responsáveis. O procedimento também retirou o corpo do local onde havia sido colocado pelos dois homens.
O episódio gerou repercussão entre moradores da região e levantou discussões sobre proteção animal e os procedimentos que devem ser adotados quando um animal é encontrado morto em via pública.
Embora o descarte de animais em lixeiras públicas seja apontado como irregular, também surgiu entre moradores a versão de que os homens poderiam ter tentado apenas retirar o corpo do animal do meio da rua. As imagens mostram a movimentação, mas não esclarecem, por si só, a intenção dos envolvidos nem as circunstâncias que levaram o cachorro até aquele ponto.
Por isso, a dinâmica do caso deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis. A identificação dos homens e a eventual existência de outras imagens ou testemunhas poderão ajudar a esclarecer o episódio.
Caso será encaminhado para apuração
O material registrado pelas câmeras de segurança será encaminhado às forças de segurança para análise. A investigação deverá verificar as circunstâncias da morte do animal e se houve eventual prática de maus-tratos ou outra infração prevista na legislação.
Neste momento, não há confirmação de que os homens tenham provocado a morte do cachorro. A suspeita de atropelamento é baseada nas circunstâncias em que o animal foi encontrado, mas a causa da morte não foi informada oficialmente.
A situação também reforça a orientação para que moradores não coloquem corpos de animais mortos em lixeiras ou contentores de resíduos comuns. Em situações semelhantes, a recomendação é procurar os setores públicos responsáveis pelo recolhimento e pela destinação adequada.
A remoção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos ocorreu após o acionamento do órgão e retirou o corpo do recipiente onde havia sido deixado.
Outro lado
A reportagem não conseguiu localizar os dois homens que aparecem nas imagens nem eventual defesa ou representante deles para esclarecer as circunstâncias do caso. Até a publicação, também não havia manifestação dos envolvidos sobre o motivo de terem recolhido e colocado o corpo do animal no contentor.
O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos e para eventuais esclarecimentos das autoridades responsáveis pela apuração.