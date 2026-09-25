Momento em que o animal é colado na caçamba - Foto: Reprodução

Momento em que o animal é colado na caçambaFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 18:58

Um cachorro, aparentemente vítima de atropelamento, foi colocado dentro de um contentor de lixo na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, no bairro da Rasa, em Búzios , no início da noite desta quinta-feira (24), por volta das 18h45. O caso chamou a atenção para a forma adequada de destinação de corpos de animais e será encaminhado às forças de segurança para apuração das circunstâncias.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens recolhem o corpo do cachorro, que aparentava estar sem vida, e o colocam dentro de um contentor destinado ao armazenamento de resíduos. A movimentação ocorreu em uma via pública e foi registrada pelas câmeras instaladas na região.

A gravação poderá ser utilizada pelas autoridades para auxiliar na identificação dos envolvidos e na apuração do que aconteceu antes e depois da morte do animal. Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte do cachorro.

Corpo foi retirado do contentor

Após o caso ser comunicado, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos foi acionada para realizar a retirada do corpo do animal de dentro do contentor.

A remoção teve como objetivo evitar que o cadáver permanecesse misturado aos resíduos urbanos e permitir a destinação considerada adequada pelos serviços responsáveis. O procedimento também retirou o corpo do local onde havia sido colocado pelos dois homens.

O episódio gerou repercussão entre moradores da região e levantou discussões sobre proteção animal e os procedimentos que devem ser adotados quando um animal é encontrado morto em via pública.

Embora o descarte de animais em lixeiras públicas seja apontado como irregular, também surgiu entre moradores a versão de que os homens poderiam ter tentado apenas retirar o corpo do animal do meio da rua. As imagens mostram a movimentação, mas não esclarecem, por si só, a intenção dos envolvidos nem as circunstâncias que levaram o cachorro até aquele ponto.

Por isso, a dinâmica do caso deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis. A identificação dos homens e a eventual existência de outras imagens ou testemunhas poderão ajudar a esclarecer o episódio.

Caso será encaminhado para apuração

O material registrado pelas câmeras de segurança será encaminhado às forças de segurança para análise. A investigação deverá verificar as circunstâncias da morte do animal e se houve eventual prática de maus-tratos ou outra infração prevista na legislação.

Neste momento, não há confirmação de que os homens tenham provocado a morte do cachorro. A suspeita de atropelamento é baseada nas circunstâncias em que o animal foi encontrado, mas a causa da morte não foi informada oficialmente.

A situação também reforça a orientação para que moradores não coloquem corpos de animais mortos em lixeiras ou contentores de resíduos comuns. Em situações semelhantes, a recomendação é procurar os setores públicos responsáveis pelo recolhimento e pela destinação adequada.

A remoção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos ocorreu após o acionamento do órgão e retirou o corpo do recipiente onde havia sido deixado.

Outro lado

A reportagem não conseguiu localizar os dois homens que aparecem nas imagens nem eventual defesa ou representante deles para esclarecer as circunstâncias do caso. Até a publicação, também não havia manifestação dos envolvidos sobre o motivo de terem recolhido e colocado o corpo do animal no contentor.

O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos e para eventuais esclarecimentos das autoridades responsáveis pela apuração.