Carteira de Trabalho Foto: Reprodução
Entre as vagas disponíveis estão as de operador de caixa, frente de loja, estoquista e mercearia, além de outras áreas. Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer ao local levando o currículo impresso.
Nesta segunda-feira, o atendimento começou às 9h30 e segue até as 16h30. Como a programação ocorre ao longo do dia, quem ainda pretende participar deve se organizar para comparecer dentro do horário previsto pela seleção.
O processo seletivo está sendo realizado no CRAS da Rasa, localizado na Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº 17, no bairro Cruzeiro. A seleção também será realizada nesta terça-feira (29), no mesmo local e dentro do horário informado.
Vagas abrangem diferentes funções
As oportunidades contemplam atividades em diferentes setores do estabelecimento. Entre as funções divulgadas estão operador de caixa, frente de loja, estoquista e mercearia. O processo também reúne vagas em outras áreas, ampliando as possibilidades para trabalhadores com diferentes perfis profissionais.
A iniciativa é promovida pelo Balcão de Empregos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios. De acordo com as informações divulgadas sobre a seleção, a proposta é aproximar trabalhadores de empresas que estão contratando e facilitar o acesso aos processos seletivos.
Além de colocar candidatos em contato com oportunidades disponíveis no município, a ação busca contribuir para a geração de emprego e renda em Búzios. A seleção para o Dom Atacadista integra esse trabalho de aproximação entre quem procura uma colocação e empresas que estão em processo de contratação.
O que levar para participar
O principal documento informado para participação é o currículo impresso. Por isso, quem pretende comparecer deve levar uma cópia atualizada do documento com informações profissionais e formas de contato.
Uma dica para os candidatos é conferir o currículo antes de sair de casa, verificando se telefone e demais dados de contato estão corretos. Também é importante destacar experiências profissionais relacionadas às funções pretendidas, especialmente para quem já trabalhou com atendimento ao público, caixa, estoque, organização de mercadorias ou atividades de loja.
Para quem não possui experiência anterior, a recomendação é apresentar as informações de formação e outras experiências que possam ajudar a empresa a conhecer o perfil do candidato. O currículo deve ser objetivo e conter dados que permitam o contato posterior.
Como a seleção ocorre nesta segunda e terça-feira, os interessados devem ficar atentos ao horário de atendimento. Nesta segunda-feira (28), a oportunidade segue até as 16h30, enquanto a programação está prevista também para terça-feira (29).
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