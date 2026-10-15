Elementos foram levados para a 127ª DP - Polícia Civil

Elementos foram levados para a 127ª DPPolícia Civil

Publicado 15/10/2026 14:23





Investigação e monitoramento no local Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na última terça-feira (13) durante uma operação realizada na Rua da Tartaruga, nas proximidades de uma barbearia no município de Armação dos Búzios. A ação foi efetuada por agentes da 127ª DP após trabalhos de inteligência e monitoramento de campo na Região dos Lagos. Durante a investida policial, a equipe apreendeu 58 pinos de cocaína e R$ 45 em espécie com os suspeitos.

A apuração teve início a partir do recebimento de uma denúncia anônima encaminhada à delegacia local, apontando o comércio ilegal de substâncias entorpecentes em plena via pública. O trecho indicado na comunicação é conhecido por abrigar um fluxo constante de moradores e pedestres, o que motivou a atuação imediata das equipes investigativas.



Para averiguar a veracidade das informações, os policiais civis organizaram diligências e estabeleceram um ponto de observação discreto no perímetro citado. Com o apoio de uma viatura descaracterizada, os agentes acompanharam a movimentação por aproximadamente meia hora. Durante esse período, a equipe identificou comportamentos recorrentes que caracterizavam a comercialização de drogas no local.



Segundo o relato oficial da corporação, a dinâmica envolvia a retirada periódica de materiais que estavam ocultos em pontos distintos da via para posterior entrega aos compradores que se aproximavam do local.



Divisão de tarefas e apreensão do material

O monitoramento detalhou a conduta individual de cada investigado na dinâmica do crime. Conforme o registro policial, um dos acusados deslocava-se com frequência até uma área de mata fechada para resgatar os pinos de cocaína, retornando em seguida à calçada para efetuar as entregas diretas.



Por outro lado, o outro utilizava a esquina da rua como ponto de apoio, buscando drogas escondidas nas proximidades do meio-fio para repassar aos clientes.



Diante do conjunto de evidências colhido durante a vigilância, a equipe realizou a abordagem tática aos dois indivíduos e inspecionou os locais exatos onde os materiais eram ocultados. Na área de vegetação, os policiais localizaram 38 pinos de cocaína, enquanto outros 20 pinos foram encontrados junto ao meio-fio, totalizando 58 unidades da substância. Nas revistas pessoais, os agentes apreenderam R$ 35 em posse de um e R$ 10 com o outro. De acordo com o relatório da ocorrência, ambos admitiram a prática do tráfico no local. O material e os detidos foram encaminhados à autoridade policial, que determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF).



Importância das denúncias e espaço de defesa

A Polícia Civil ressaltou que o resultado positivo da operação reflete a integração entre os levantamentos de inteligência da 127ª DP e o auxílio da comunidade por meio de canais anônimos. A corporação enfatizou que as informações prestadas pela população são fundamentais para mapear pontos de venda de drogas e orientar novas ações preventivas e repressivas na cidade. O caso segue sob a responsabilidade da unidade policial buziana.



A reportagem buscou contato para obter a manifestação oficial dos detidos ou de seus representantes legais, contudo não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para o posicionamento das defesas.