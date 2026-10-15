Elementos foram levados para a 127ª DPPolícia Civil
Investigação e monitoramento no local
Para averiguar a veracidade das informações, os policiais civis organizaram diligências e estabeleceram um ponto de observação discreto no perímetro citado. Com o apoio de uma viatura descaracterizada, os agentes acompanharam a movimentação por aproximadamente meia hora. Durante esse período, a equipe identificou comportamentos recorrentes que caracterizavam a comercialização de drogas no local.
Segundo o relato oficial da corporação, a dinâmica envolvia a retirada periódica de materiais que estavam ocultos em pontos distintos da via para posterior entrega aos compradores que se aproximavam do local.
Divisão de tarefas e apreensão do material
Por outro lado, o outro utilizava a esquina da rua como ponto de apoio, buscando drogas escondidas nas proximidades do meio-fio para repassar aos clientes.
Diante do conjunto de evidências colhido durante a vigilância, a equipe realizou a abordagem tática aos dois indivíduos e inspecionou os locais exatos onde os materiais eram ocultados. Na área de vegetação, os policiais localizaram 38 pinos de cocaína, enquanto outros 20 pinos foram encontrados junto ao meio-fio, totalizando 58 unidades da substância. Nas revistas pessoais, os agentes apreenderam R$ 35 em posse de um e R$ 10 com o outro. De acordo com o relatório da ocorrência, ambos admitiram a prática do tráfico no local. O material e os detidos foram encaminhados à autoridade policial, que determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF).
Importância das denúncias e espaço de defesa
A reportagem buscou contato para obter a manifestação oficial dos detidos ou de seus representantes legais, contudo não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para o posicionamento das defesas.
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