Momento da briga entre irmãs no Centro de Búzios Foto: Reprodução
Briga entre irmãs no Centro de Búzios atrai pedestres em feriado
Discussão ocorrida perto de lanchonete movimentou via pública da cidade da Região dos Lagos
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Segurança persegue e detém suspeito de assalto a supermercado em Búzios
Suspeito teria caído durante a fuga e foi alcançado pelo segurança do estabelecimento
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O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
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Iniciativa reúne secretarias municipais para definir ações de prevenção, monitoramento e resposta diante de possíveis eventos climáticos
Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
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