Momento da briga entre irmãs no Centro de Búzios - Foto: Reprodução

Momento da briga entre irmãs no Centro de Búzios Foto: Reprodução

Publicado 13/10/2026 12:57 | Atualizado 13/10/2026 13:47

Uma briga entre duas mulheres movimentou o Centro de Armação dos Búzios na tarde desta segunda-feira (12), em meio ao fluxo de visitantes registrado durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A confusão ocorreu nas proximidades de uma conhecida lanchonete da rede McDonald’s, em um dos pontos de maior circulação de pedestres do município da Região dos Lagos, chamando a atenção de dezenas de pessoas que passavam pelo local no momento da discussão.

Segundo relatos de testemunhas que presenciaram a cena, as duas mulheres envolvidas no desentendimento seriam irmãs e estariam passeando na cidade na condição de turistas. Em meio ao bate-boca em plena via pública, as duas acabaram partindo para agressões físicas mútuas, o que causou surpresa e apreensão entre moradores, comerciantes e turistas que acompanhavam o entrevero na calçada.

A movimentação intensa e os gritos provocaram uma rápida aglomeração de curiosos ao redor da área, que costuma registrar grande concentração de público durante períodos festivos e datas comemorativas. O tumulto gerou apreensão temporária entre as pessoas que circulavam pelo comércio local e afetou por alguns momentos a fluidez do trânsito de pedestres na região central da cidade.

Desdobramentos e apuração das causas

Até o momento, não foram confirmadas as motivações que teriam dado início à discussão e ao confronto físico entre as familiares na rua. Tampouco há informações oficiais se alguma das envolvidas sofreu ferimentos decorrentes das agressões ou se necessitou de atendimento médico prestado por equipes de socorro da cidade.

Além disso, não há confirmação se a Polícia Militar ou guardas municipais foram acionados por populares para conter os ânimos ou registrar qualquer termo de ocorrência relacionado ao fato ocorrido em via pública.

A reportagem entrou em contato com as autoridades policiais e órgãos municipais para obter mais informações sobre o registro da ocorrência, o envio de equipes ao local ou eventual atendimento de emergência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para esclarecimentos.