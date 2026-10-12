Momento que o suspeito teria caído durante a fuga e foi alcançado pelo segurança do estabelecimento.Foto: Reprodução
Segurança persegue e detém suspeito de assalto a supermercado em Búzios
Suspeito teria caído durante a fuga e foi alcançado pelo segurança do estabelecimento
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Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Búzios cria grupo para enfrentar possíveis efeitos do El Niño
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Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
Daniela Soares anuncia novo pacote de obras em Araruama
Nova etapa prevê serviços de drenagem e pavimentação em diferentes bairros; prefeitura afirma que mais de cem vias já receberam intervenções
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