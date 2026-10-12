Momento que o suspeito teria caído durante a fuga e foi alcançado pelo segurança do estabelecimento. - Foto: Reprodução

Momento que o suspeito teria caído durante a fuga e foi alcançado pelo segurança do estabelecimento.Foto: Reprodução

Publicado 12/10/2026 14:38

Um suspeito de assaltar um supermercado no Centro de Armação dos Búzios foi perseguido e detido pelo segurança do estabelecimento na manhã deste domingo (11). O comércio fica ao lado de uma agência bancária, em uma área movimentada do município.

Segundo relatos, o profissional reagiu após o suposto assalto e correu atrás do homem. Durante a fuga, o suspeito teria caído, o que permitiu que o segurança o alcançasse e realizasse a detenção.

Ocorrência chamou a atenção no Centro

A movimentação chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e acompanharam a ocorrência. O caso aconteceu em uma região de circulação de moradores e turistas.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade do suspeito, o que teria sido levado do supermercado ou as circunstâncias exatas do suposto assalto.

Também não foi confirmado se a Polícia Militar foi acionada, nem se o homem foi encaminhado para uma delegacia após ser detido pelo segurança.

Autoridades ainda não se manifestaram

A reportagem tentou contato com o estabelecimento e com as autoridades responsáveis, mas não obteve retorno até a publicação. Não foram divulgados detalhes sobre o registro da ocorrência ou as medidas adotadas após a detenção.

O caso aguarda esclarecimentos para confirmar a dinâmica do suposto crime e o encaminhamento dado ao homem.