Encontro reuniu representantes de diferentes secretarias do governo municipal - Ascom

Encontro reuniu representantes de diferentes secretarias do governo municipalAscom

Publicado 09/10/2026 15:30





O encontro reuniu representantes de diferentes secretarias do governo municipal e contou com a participação do Maj. Charles, da REDEC Litorânea, que apresentou orientações e conhecimentos técnicos relacionados à estruturação do grupo. Durante a reunião, foram discutidas as funções e responsabilidades de cada secretaria nas etapas de prevenção, preparação e resposta diante de situações que possam afetar a cidade.



A proposta é estabelecer previamente os procedimentos que deverão ser adotados pelos setores municipais em caso de ocorrências climáticas, permitindo uma atuação coordenada entre os serviços públicos. O planejamento também busca identificar as atribuições de cada área e organizar os mecanismos de resposta diante de situações de emergência.



Monitoramento e preparação A Secretaria de Segurança Pública de Búzios, por meio da Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (8) a primeira reunião para discutir a criação de um grupo de enfrentamento aos possíveis efeitos do El Niño no município. A iniciativa pretende integrar diferentes setores da Prefeitura em ações de prevenção a eventos climáticos, monitoramento das condições meteorológicas e resposta a possíveis ocorrências.O encontro reuniu representantes de diferentes secretarias do governo municipal e contou com a participação do Maj. Charles, da REDEC Litorânea, que apresentou orientações e conhecimentos técnicos relacionados à estruturação do grupo. Durante a reunião, foram discutidas as funções e responsabilidades de cada secretaria nas etapas de prevenção, preparação e resposta diante de situações que possam afetar a cidade.A proposta é estabelecer previamente os procedimentos que deverão ser adotados pelos setores municipais em caso de ocorrências climáticas, permitindo uma atuação coordenada entre os serviços públicos. O planejamento também busca identificar as atribuições de cada área e organizar os mecanismos de resposta diante de situações de emergência.

Durante a reunião, também foi destacada a necessidade de manter o acompanhamento permanente das condições meteorológicas. A medida é considerada parte da estratégia de preparação do município para possíveis mudanças nas condições do tempo e para ocorrências que possam atingir áreas consideradas mais vulneráveis.



A integração entre as secretarias deve permitir que os órgãos municipais atuem de maneira articulada caso sejam registrados episódios que exijam mobilização dos serviços públicos. A definição antecipada de responsabilidades pode facilitar o acionamento das equipes e a adoção de medidas de prevenção e atendimento à população.



Participaram do encontro o secretário de Segurança Pública, Glaucio Moreira; o coordenador da Defesa Civil, Flávio Salme; o secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento; e o secretário de Governo, Marcus Vallerius. Também estiveram presentes representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Obras e Educação.



A formação do grupo ocorre diante da necessidade de preparar o município para possíveis impactos associados ao El Niño. O fenômeno climático é provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode influenciar os padrões de temperatura e chuva em diferentes regiões.



Na Baixada Litorânea, entre os possíveis efeitos relacionados ao fenômeno estão períodos de temperaturas mais elevadas, alterações no regime de chuvas, episódios de precipitação intensa e condições mais favoráveis para a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação.



Ações integradas

A partir das orientações apresentadas durante o encontro, as secretarias envolvidas deverão atuar na definição de procedimentos e responsabilidades para situações que possam exigir uma resposta conjunta da administração municipal.



A proposta também envolve o fortalecimento das ações de prevenção e preparação, com acompanhamento das condições meteorológicas e atenção especial a locais que possam apresentar maior vulnerabilidade durante períodos de chuva intensa, calor ou outros eventos associados às condições climáticas.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a atuação integrada entre os diferentes setores é necessária para ampliar a capacidade de resposta da Prefeitura de Búzios diante de possíveis eventos climáticos extremos.



O planejamento ainda busca evitar que as ações sejam realizadas de forma isolada em uma eventual situação de emergência. Com a definição prévia das atribuições, cada secretaria poderá saber quais medidas deverá adotar e como deverá atuar em conjunto com os demais órgãos municipais.



A primeira reunião representa uma etapa inicial para a criação do Grupo de Enfrentamento aos Possíveis Efeitos do El Niño. A iniciativa deverá reunir diferentes áreas da administração pública em torno de ações voltadas à prevenção, preparação, monitoramento e resposta.