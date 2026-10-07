Praia do Pontal, em Arraial do CaboDivulgação
Com as novas certificações, a Região dos Lagos passa a reunir 16 praias reconhecidas pelo Programa Bandeira Azul. Além das três estreantes, outras 13 praias de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema tiveram a certificação mantida para a nova temporada.
As três novas praias foram aprovadas em setembro pelo Júri Internacional do Programa Bandeira Azul, durante reunião realizada em Copenhague, na Dinamarca. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (6). A avaliação é coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização responsável pelo programa.
No Estado do Rio de Janeiro, são 20 destinos reconhecidos na temporada 2026/2027, sendo 19 praias e uma marina. O estado ocupa a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Santa Catarina.
No Brasil, 75 destinos foram aprovados para a próxima temporada, sendo 63 praias e 12 marinas distribuídas por sete estados. O número representa crescimento de 25% em relação à temporada anterior, quando 60 destinos brasileiros faziam parte da rede.
Santa Catarina lidera o ranking nacional, com 38 destinos certificados, sendo 33 praias e cinco marinas. Na sequência estão Bahia, com sete praias; São Paulo, com cinco destinos; Alagoas, com três; e Ceará e Paraná, com um destino cada.
A relação inclui a Praia da Azeda-Azedinha, a Praia das Caravelas, a Praia do Forno, a Praia José Gonçalves e a Praia de Tucuns, no trecho do Parque das Dunas.
A Praia das Caravelas é uma das três novas praias da região a receber a certificação nesta temporada.
Arraial do Cabo tem duas praias na lista
A novidade é a Praia do Pontal, no trecho da Vila Industrial, que passa a integrar o programa na temporada 2026/2027.
O Peró foi a primeira praia do interior do Estado do Rio de Janeiro a conquistar a Bandeira Azul. A certificação marcou a entrada de uma praia do interior fluminense no programa e passou a exigir o acompanhamento dos critérios estabelecidos pela organização.
Iguaba Grande tem duas praias certificadas
As duas praias já faziam parte da rede e tiveram a certificação mantida para a nova temporada.
São Pedro da Aldeia tem uma praia na lista
A praia integra a relação de locais certificados da Região dos Lagos para a temporada 2026/2027.
Saquarema ganha nova praia certificada
O Gravatá é a novidade do município e uma das três novas certificações da Região dos Lagos.
O que é avaliado pela Bandeira Azul
Entre as exigências estão o monitoramento da qualidade da água, gestão adequada de resíduos, organização da praia, segurança dos usuários, presença de salva-vidas, banheiros, acessibilidade e vias de escape para situações de emergência.
Também são avaliadas ações de educação ambiental e participação comunitária.
A certificação exige acompanhamento permanente. Os destinos passam por avaliações nacionais e internacionais e recebem visitas de inspeção. Durante a temporada, as praias continuam sendo monitoradas para verificar se os critérios estabelecidos pelo programa estão sendo cumpridos.
Na prática, a Bandeira Azul busca estimular uma gestão permanente voltada à qualidade da água, redução e gerenciamento de resíduos, educação ambiental, segurança, acessibilidade e organização da infraestrutura.
O programa também incentiva a participação de gestores públicos, moradores, turistas e demais envolvidos na preservação e no uso sustentável das áreas litorâneas.
Veja as 16 praias da Região dos Lagos com Bandeira Azul. A lista da temporada 2026/2027 reúne 16 praias de seis municípios da Região dos Lagos:
Armação dos Búzios:
Praia da Azeda-Azedinha
Praia das Caravelas — nova
Praia do Forno
Praia José Gonçalves
Praia de Tucuns — trecho Parque das Dunas
Praia do Pontal — trecho Vila Industrial — nova
Praia Lagunar Caiçara
Praia do Foguete — trecho em frente à Lagoa das Garças
Praia do Peró
Praia de Cidade Nova
Praia de Ubás
Praia das Pedras de Sapiatiba
Praia da Vila — trecho Canto da Vila
Praia de Itaúna — trecho Pedras de Itaúna
Praia do Gravatá — nova
Prainha
As três novas certificações — Caravelas, Pontal e Gravatá — ampliam a presença da Região dos Lagos no Programa Bandeira Azul e se somam aos destinos que já mantinham o reconhecimento na temporada anterior.
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