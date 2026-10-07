Praia do Pontal, em Arraial do Cabo - Divulgação

Praia do Pontal, em Arraial do CaboDivulgação

Publicado 07/10/2026 17:01





Com as novas certificações, a Região dos Lagos passa a reunir 16 praias reconhecidas pelo Programa Bandeira Azul. Além das três estreantes, outras 13 praias de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema tiveram a certificação mantida para a nova temporada.



As três novas praias foram aprovadas em setembro pelo Júri Internacional do Programa Bandeira Azul, durante reunião realizada em Copenhague, na Dinamarca. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (6). A avaliação é coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização responsável pelo programa.



No Estado do Rio de Janeiro, são 20 destinos reconhecidos na temporada 2026/2027, sendo 19 praias e uma marina. O estado ocupa a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Santa Catarina.



No Brasil, 75 destinos foram aprovados para a próxima temporada, sendo 63 praias e 12 marinas distribuídas por sete estados. O número representa crescimento de 25% em relação à temporada anterior, quando 60 destinos brasileiros faziam parte da rede.



Santa Catarina lidera o ranking nacional, com 38 destinos certificados, sendo 33 praias e cinco marinas. Na sequência estão Bahia, com sete praias; São Paulo, com cinco destinos; Alagoas, com três; e Ceará e Paraná, com um destino cada. A Região dos Lagos terá três novas praias com a certificação internacional Bandeira Azul na temporada 2026/2027. A Praia das Caravelas, em Armação dos Búzios, a Praia do Pontal, no trecho da Vila Industrial, em Arraial do Cabo, e a Praia do Gravatá, em Saquarema, foram aprovadas para integrar a rede internacional de destinos que atendem a critérios de sustentabilidade, segurança, infraestrutura e qualidade ambiental.Com as novas certificações, a Região dos Lagos passa a reunir 16 praias reconhecidas pelo Programa Bandeira Azul. Além das três estreantes, outras 13 praias de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema tiveram a certificação mantida para a nova temporada.As três novas praias foram aprovadas em setembro pelo Júri Internacional do Programa Bandeira Azul, durante reunião realizada em Copenhague, na Dinamarca. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (6). A avaliação é coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização responsável pelo programa.No Estado do Rio de Janeiro, são 20 destinos reconhecidos na temporada 2026/2027, sendo 19 praias e uma marina. O estado ocupa a segunda posição no ranking nacional, atrás apenas de Santa Catarina.No Brasil, 75 destinos foram aprovados para a próxima temporada, sendo 63 praias e 12 marinas distribuídas por sete estados. O número representa crescimento de 25% em relação à temporada anterior, quando 60 destinos brasileiros faziam parte da rede.Santa Catarina lidera o ranking nacional, com 38 destinos certificados, sendo 33 praias e cinco marinas. Na sequência estão Bahia, com sete praias; São Paulo, com cinco destinos; Alagoas, com três; e Ceará e Paraná, com um destino cada.

Búzios concentra cinco praias certificadas

Armação dos Búzios é o município da Região dos Lagos com o maior número de praias na lista da temporada 2026/2027. São cinco no total.



A relação inclui a Praia da Azeda-Azedinha, a Praia das Caravelas, a Praia do Forno, a Praia José Gonçalves e a Praia de Tucuns, no trecho do Parque das Dunas.



A Praia das Caravelas é uma das três novas praias da região a receber a certificação nesta temporada.



Arraial do Cabo tem duas praias na lista

Arraial do Cabo aparece com duas praias certificadas. Uma delas é a Praia Lagunar Caiçara, que já fazia parte da relação de destinos reconhecidos.



A novidade é a Praia do Pontal, no trecho da Vila Industrial, que passa a integrar o programa na temporada 2026/2027.

Cabo Frio mantém Peró e Foguete

Em Cabo Frio, duas praias estão entre os destinos premiados: a Praia do Foguete, no trecho em frente à Lagoa das Garças, e a Praia do Peró.



O Peró foi a primeira praia do interior do Estado do Rio de Janeiro a conquistar a Bandeira Azul. A certificação marcou a entrada de uma praia do interior fluminense no programa e passou a exigir o acompanhamento dos critérios estabelecidos pela organização.



Iguaba Grande tem duas praias certificadas

Iguaba Grande também aparece na relação da temporada 2026/2027, com a Praia de Cidade Nova e a Praia de Ubás.



As duas praias já faziam parte da rede e tiveram a certificação mantida para a nova temporada.



São Pedro da Aldeia tem uma praia na lista

São Pedro da Aldeia conta com a Praia das Pedras de Sapiatiba entre os destinos reconhecidos pelo Programa Bandeira Azul.



A praia integra a relação de locais certificados da Região dos Lagos para a temporada 2026/2027.



Saquarema ganha nova praia certificada

Saquarema terá quatro praias na lista da nova temporada: Praia da Vila, no trecho Canto da Vila; Praia de Itaúna, no trecho Pedras de Itaúna; Prainha; e Praia do Gravatá.



O Gravatá é a novidade do município e uma das três novas certificações da Região dos Lagos.



O que é avaliado pela Bandeira Azul

Para receber e manter a Bandeira Azul, os destinos precisam cumprir 34 critérios internacionais relacionados à preservação ambiental, infraestrutura, segurança e participação da comunidade.



Entre as exigências estão o monitoramento da qualidade da água, gestão adequada de resíduos, organização da praia, segurança dos usuários, presença de salva-vidas, banheiros, acessibilidade e vias de escape para situações de emergência.



Também são avaliadas ações de educação ambiental e participação comunitária.



A certificação exige acompanhamento permanente. Os destinos passam por avaliações nacionais e internacionais e recebem visitas de inspeção. Durante a temporada, as praias continuam sendo monitoradas para verificar se os critérios estabelecidos pelo programa estão sendo cumpridos.



Na prática, a Bandeira Azul busca estimular uma gestão permanente voltada à qualidade da água, redução e gerenciamento de resíduos, educação ambiental, segurança, acessibilidade e organização da infraestrutura.



O programa também incentiva a participação de gestores públicos, moradores, turistas e demais envolvidos na preservação e no uso sustentável das áreas litorâneas.



Veja as 16 praias da Região dos Lagos com Bandeira Azul. A lista da temporada 2026/2027 reúne 16 praias de seis municípios da Região dos Lagos:



Armação dos Búzios:



Praia da Azeda-Azedinha

Praia das Caravelas — nova

Praia do Forno

Praia José Gonçalves

Praia de Tucuns — trecho Parque das Dunas

Arraial do Cabo:



Praia do Pontal — trecho Vila Industrial — nova

Praia Lagunar Caiçara

Cabo Frio:



Praia do Foguete — trecho em frente à Lagoa das Garças

Praia do Peró

Iguaba Grande:



Praia de Cidade Nova

Praia de Ubás

São Pedro da Aldeia:



Praia das Pedras de Sapiatiba

Saquarema:



Praia da Vila — trecho Canto da Vila

Praia de Itaúna — trecho Pedras de Itaúna

Praia do Gravatá — nova

Prainha



As três novas certificações — Caravelas, Pontal e Gravatá — ampliam a presença da Região dos Lagos no Programa Bandeira Azul e se somam aos destinos que já mantinham o reconhecimento na temporada anterior.