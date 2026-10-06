Drogas apreendidas durante a ação. - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a ação. Polícia Militar

Publicado 06/10/2026 16:27

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (6) durante uma abordagem da Polícia Militar a um Chevrolet Celta, na Rasa, em Armação dos Búzios. Segundo a ocorrência, os agentes encontraram cocaína, crack, maconha, skank e haxixe dentro do veículo, além de R$ 100 em espécie e quatro celulares. A abordagem aconteceu por volta das 5h40, durante patrulhamento na região.

De acordo com o registro policial, a equipe do Serviço Reservado, com apoio do PPC Rasa, identificou o Celta ocupado por dois homens. Ainda segundo a PM, tanto o automóvel quanto os ocupantes já eram conhecidos dos agentes por envolvimento com o tráfico de drogas na localidade da Rasa.

Diante da situação, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e determinaram que os ocupantes parassem para a abordagem. Os dois foram orientados a desembarcar para a realização da busca pessoal. Conforme a ocorrência, um dos homens informou que não portava documento de identificação e declarou não saber o próprio número de CPF.

Drogas foram encontradas dentro do veículo

Segundo o relato policial, os dois homens demonstraram extremo nervosismo durante a abordagem. A equipe, então, realizou uma busca minuciosa no interior do automóvel e encontrou diferentes tipos de drogas.

Foram apreendidos 40 pinos de cocaína, divididos em quatro grupos. O primeiro tinha 21 pinos, com peso de 79,8 gramas. Outros dois pinos pesavam 7,6 gramas; três somavam 9,9 gramas; e os 14 restantes totalizavam 53,2 gramas.

Também foram encontradas 33 pedras de crack. Desse total, três pedras pesavam 2,1 gramas e outras 30 somavam 15 gramas. A apreensão incluiu ainda oito tiras de maconha, com 37,6 gramas; um sacolé de skank, com 6,8 gramas; e nove sacolés de haxixe, que totalizaram 61,2 gramas.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam R$ 100 em espécie e quatro celulares. Os aparelhos eram das marcas iPhone, Motorola, Redmi e Samsung. O Chevrolet Celta também foi apreendido durante a ocorrência.

Ocorrência foi encaminhada para Cabo Frio

Após a abordagem, os dois homens e todo o material apreendido foram levados inicialmente para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), em Búzios, para a apreciação preliminar dos fatos.

De acordo com a ocorrência, após contato com o delegado, foi determinado o encaminhamento do caso para a 126ª DP, em Cabo Frio, onde funciona a Central de Flagrantes.

Na unidade, segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante foi ratificada. Os dois homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da mesma legislação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois permaneceram presos à disposição da Justiça.

Os registros policiais também apontam que os envolvidos já possuíam anotações anteriores. Um deles tinha três anotações criminais e duas prisões registradas. Entre os registros estão acusações relacionadas a roubo, tráfico e associação para o tráfico, além de outros crimes descritos na ocorrência.

O segundo homem tinha seis anotações criminais e quatro prisões registradas. Entre os registros mencionados estão tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo.

A reportagem tentou localizar a defesa dos dois homens presos, mas não conseguiu contato com os responsáveis. O espaço permanece aberto para manifestação.