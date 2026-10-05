Búzios terá 107 escalas de navios de cruzeiro e previsão de 273.737 passageiros durante a temporada 2026/2027, entre outubro e abril. - Foto: Reprodução

Búzios terá 107 escalas de navios de cruzeiro e previsão de 273.737 passageiros durante a temporada 2026/2027, entre outubro e abril.Foto: Reprodução

Publicado 05/10/2026 16:44 | Atualizado 05/10/2026 16:49

Búzios terá 107 escalas de navios de cruzeiro durante a temporada marítima 2026/2027. A previsão é de que 273.737 passageiros passem pelo município entre outubro deste ano e abril de 2027. A primeira embarcação está prevista para chegar em 18 de outubro, com desembarque no Pier do Centro.

Ao longo da temporada, os passageiros serão recebidos nos cais do Centro e do Porto Veleiro. O calendário divulgado pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico prevê escalas distribuídas entre sete meses.

Dezembro terá mais navios

Dezembro será o mês com o maior número de escalas, com 24 navios previstos. Apesar disso, janeiro de 2027 terá a maior estimativa de passageiros, com 95.530 visitantes.

Em outubro, estão previstas quatro escalas, com 6.005 passageiros. Novembro terá 12 navios e uma previsão de 41.060 visitantes.

Em dezembro, serão 24 escalas, com estimativa de 22.765 passageiros. Já janeiro terá 23 navios e 95.530 passageiros previstos.

Fevereiro contará com 22 escalas e estimativa de 80.295 visitantes. Em março, estão previstos 20 navios, com 21.765 passageiros. A temporada será encerrada em abril, com duas escalas e 6.317 visitantes estimados.

A diferença entre o número de escalas e passageiros ocorre porque as embarcações previstas possuem capacidades diferentes.

Cruzeiros movimentam comércio e serviços

A chegada dos navios representa um movimento para diferentes setores da economia turística de Búzios. Restaurantes, lojas, transporte, receptivo turístico, passeios, artesanato e outros serviços estão entre as atividades que podem ser impactadas pela circulação dos visitantes.

Após o desembarque, os passageiros podem circular pelo município e acessar pontos turísticos, estabelecimentos comerciais, restaurantes e serviços oferecidos durante a permanência das embarcações.

Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a temporada 2026/2027 reforça a presença de Búzios no roteiro de cruzeiros marítimos e a importância do segmento para o turismo e a economia local.

Temporada anterior teve 91 escalas

Na temporada 2025/2026, Búzios registrou 91 escalas de navios de cruzeiro. De acordo com dados divulgados pelo município, cerca de 300 mil visitantes passaram pela cidade entre outubro de 2025 e abril de 2026.

Para a temporada 2026/2027, o calendário prevê 16 escalas a mais, chegando a 107. A estimativa atual é de 273.737 passageiros.

Calendário da temporada

Outubro/2026: 4 escalas — 6.005 passageiros

Novembro/2026: 12 escalas — 41.060 passageiros

Dezembro/2026: 24 escalas — 22.765 passageiros

Janeiro/2027: 23 escalas — 95.530 passageiros

Fevereiro/2027: 22 escalas — 80.295 passageiros

Março/2027: 20 escalas — 21.765 passageiros

Abril/2027: 2 escalas — 6.317 passageiros

Total: 107 escalas — 273.737 passageiros