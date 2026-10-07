Prisão de um homem suspeito de tráfico de drogasFoto: Reprodução
Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Búzios
Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado durante investigação sobre venda de entorpecentes em Cem Braças
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