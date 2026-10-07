Prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas - Foto: Reprodução

Prisão de um homem suspeito de tráfico de drogasFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2026 14:21 | Atualizado 07/10/2026 14:35

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (6), na Rua Progresso, na região de Cem Braças, em Búzios . Segundo a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), Carlos Vitor Moraes Rodrigues era acompanhado por agentes durante uma investigação sobre a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes teriam observado o suspeito realizando a venda de drogas de forma fracionada para usuários. Durante a ação, os policiais também identificaram diferentes pontos que, segundo a investigação, seriam utilizados para buscar e esconder os entorpecentes.

Drogas foram encontradas em pontos de armazenamento

Ainda segundo a polícia, os agentes realizaram buscas em dois dos locais identificados durante o acompanhamento. Nos pontos, foram encontradas sacolas com diversas embalagens contendo uma substância identificada preliminarmente como cocaína.

Algumas das embalagens apreendidas apresentavam inscrições relacionadas à comunidade de Cem Braças. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de praxe.

A investigação também aponta que os policiais teriam visualizado o momento em que o suspeito entregou uma unidade de droga a um usuário que chegou ao local de motocicleta. Após a suposta venda, ele teria retornado para um dos pontos que, segundo os agentes, eram utilizados para armazenar os entorpecentes.

Suspeito foi autuado em flagrante

Durante a abordagem, os policiais encontraram com Carlos Vitor uma embalagem contendo uma substância que aparentava ser cocaína, além de um aparelho celular.

O homem foi levado para a 127ª DP, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

As circunstâncias da ocorrência e o material apreendido deverão ser analisados no decorrer do procedimento policial e judicial. A prisão em flagrante não representa, por si só, uma condenação, cabendo à Justiça avaliar o caso.