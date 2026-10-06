Árvore também atingiu muro próximo ao ponto - Reprodução

Árvore também atingiu muro próximo ao pontoReprodução

Publicado 06/10/2026 17:34





A queda atingiu a estrutura do ponto de ônibus, que veio ao chão após ser atingido pela árvore que estava ao lado. Nesta manhã, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos foi encaminhada ao local para realizar a limpeza e retirar os destroços.



De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a equipe foi direcionada para a área logo nas primeiras horas desta terça-feira, assim que a pasta tomou conhecimento da queda do ponto de ônibus.



Árvore atingiu estrutura Uma árvore derrubou um ponto de ônibus na entrada do condomínio Apa Pau Brasil, em Búzios , nesta terça-feira (6). O local dá acesso à Praia das Caravelas, no bairro Baía Formosa. A ocorrência foi registrada após uma noite de fortes chuvas na cidade, na segunda-feira (5).A queda atingiu a estrutura do ponto de ônibus, que veio ao chão após ser atingido pela árvore que estava ao lado. Nesta manhã, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos foi encaminhada ao local para realizar a limpeza e retirar os destroços.De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a equipe foi direcionada para a área logo nas primeiras horas desta terça-feira, assim que a pasta tomou conhecimento da queda do ponto de ônibus.

Segundo a Secretaria, ao chegar ao local, a equipe identificou que a queda do ponto ocorreu em decorrência da queda de uma árvore que estava ao lado da estrutura. Com a queda, a árvore atingiu o ponto de ônibus e provocou o deslocamento da estrutura, que acabou vindo ao chão. Os destroços ficaram na área e mobilizaram os serviços municipais para a realização da limpeza.



A pasta informou que os trabalhos começaram ainda pela manhã e incluem a retirada dos materiais deixados pela ocorrência. A equipe também deverá realizar os reparos necessários no local. O ponto fica na entrada do condomínio Apa Pau Brasil, em uma área de acesso à Praia das Caravelas, na Baía Formosa. O trecho é utilizado por pessoas que circulam pela região e por quem segue em direção à praia.



A ocorrência aconteceu depois das fortes chuvas registradas durante a noite de segunda-feira (5). Com a queda da árvore e o impacto sobre a estrutura, o ponto de ônibus foi ao chão.



Serviços Públicos atua no local

A Secretaria de Serviços Públicos informou que tomou conhecimento da situação nas primeiras horas do dia e determinou o envio imediato de uma equipe para a Baía Formosa. Segundo a pasta, os profissionais identificaram no local a relação entre a queda da árvore e o desabamento do ponto de ônibus. A árvore que estava próxima à estrutura caiu e atingiu diretamente o equipamento.



A equipe iniciou a retirada dos destroços e os serviços de limpeza. Além disso, conforme informado pela Secretaria, também serão realizados os reparos necessários para que a situação seja normalizada.



“A equipe já está no local realizando toda a limpeza e os reparos necessários para que a situação seja normalizada o mais breve possível”, informou a Secretaria de Serviços Públicos.



A pasta não informou, até o momento, um prazo específico para a conclusão dos trabalhos. A equipe permanece no local para executar os serviços necessários após a queda. A ocorrência chama atenção para os efeitos provocados pelas condições climáticas registradas em Búzios durante a noite anterior. Após as fortes chuvas, a queda da árvore atingiu a estrutura instalada na entrada do condomínio Apa Pau Brasil.



Os trabalhos realizados nesta manhã têm como objetivo retirar os destroços, limpar a área e fazer os reparos necessários. A Secretaria de Serviços Públicos acompanha a ocorrência e informou que a normalização será realizada o mais breve possível. O local fica no bairro Baía Formosa e serve como acesso à Praia das Caravelas. A orientação é para que quem passar pelo trecho tenha atenção enquanto as equipes trabalham na retirada dos materiais e na recuperação da área.