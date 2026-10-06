Delegacia de Búzios (127ª DP)Reprodução
Segundo a 127ª DP, as prisões foram resultado de operações, investigações e trabalhos de inteligência direcionados ao enfrentamento de grupos criminosos e à identificação de pessoas envolvidas em diferentes tipos de delitos. A delegacia afirma que as ações buscaram não apenas efetuar prisões, mas também atingir estruturas utilizadas para manter atividades criminosas em Búzios.
O balanço, divulgado nesta terça-feira (6), não apresenta a divisão das mais de 250 prisões por tipo de crime. Também não informa quantas capturas ocorreram em cada operação ou investigação. Dessa forma, o número total é apresentado pela unidade como um resultado acumulado de um ano de trabalho, sem detalhamento estatístico sobre a participação de cada modalidade criminosa.
Operações atingiram tráfico e organizações criminosas
Entre as ações realizadas no período, uma das operações de maior repercussão foi a “Fruto Podre”, realizada em maio, no bairro José Gonçalves. A operação contou com participação da 127ª DP e apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), tendo como alvo investigados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e furto de energia. Segundo a Polícia Civil, a investigação mirava integrantes de uma organização criminosa que atuaria na região.
Em julho, outra operação da delegacia terminou com a prisão de dois homens em Búzios. Segundo a investigação, os suspeitos atuariam no apoio financeiro de uma organização criminosa no bairro Vila Caranga. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram autuados por associação para o tráfico. Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro, uma porção de entorpecente e um telefone celular, que seria submetido à perícia.
Também em junho, agentes da 127ª DP prenderam um homem condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A captura ocorreu no bairro Capão, durante o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva. Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado após trabalho de inteligência e permaneceu à disposição da Justiça.
Prisões envolveram diferentes tipos de investigação
O trabalho da unidade, segundo os registros divulgados ao longo do período, não ficou restrito às ocorrências relacionadas diretamente ao tráfico. Em junho, policiais da 127ª DP prenderam um funcionário de uma loja de telefonia investigado por fraude bancária. Conforme a Polícia Civil, o suspeito teria utilizado documentos e fotografias obtidos durante atendimentos para abrir contas, contratar serviços financeiros e emitir cartões em nome de clientes.
A investigação identificou, naquele momento, mais de cinco possíveis vítimas. Ainda segundo a polícia, parte das fotografias usadas nas fraudes teria sido produzida dentro do próprio estabelecimento onde o investigado trabalhava. O homem foi preso preventivamente e permaneceu à disposição da Justiça.
Outro caso acompanhado pela delegacia envolveu a prisão de um homem apontado pela investigação como integrante de um grupo ligado a roubos e à associação para o tráfico. A captura ocorreu em julho, após trabalho de inteligência da 127ª DP. Segundo a Polícia Civil, o investigado tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado na Avenida José Gonçalves.
Em agosto, a unidade também realizou uma prisão durante uma investigação relacionada à associação para o tráfico. Segundo a ocorrência divulgada na época, os agentes abordaram um homem em Tucuns e encontraram no celular conversas que, de acordo com a investigação, indicariam negociações envolvendo drogas e pagamentos. A defesa do investigado não foi localizada para comentar as acusações, e o espaço permaneceu aberto para manifestação.
Balanço não detalha número de prisões por crime
Apesar de destacar mais de 250 prisões em um ano, a 127ª DP não apresentou, no balanço divulgado, uma tabela com a quantidade de capturas relacionadas a tráfico, roubos, organizações criminosas, milícia ou outras ocorrências. Também não foram informados os números de mandados cumpridos, prisões em flagrante ou capturas decorrentes de investigações específicas.
A delegacia afirma que o resultado é fruto de um ano de trabalho voltado à investigação e à repressão da criminalidade, com foco na segurança da população de Armação dos Búzios. O balanço também destaca a atuação contra estruturas criminosas que, segundo a unidade, utilizam diferentes atividades ilegais para manter sua atuação no município.
Os casos registrados ao longo do período mostram a variedade das investigações conduzidas pela unidade, que incluem desde prisões relacionadas ao tráfico e à associação para o tráfico até cumprimento de mandados, investigações sobre roubos e apurações de fraudes. Os exemplos não representam, necessariamente, a totalidade das ocorrências que compõem as mais de 250 prisões contabilizadas pela delegacia.
A reportagem considerou as informações divulgadas pela 127ª DP e os registros públicos de ocorrências utilizados para contextualizar o balanço. Como a delegacia não apresentou o detalhamento completo das prisões por crime ou operação, não é possível estabelecer, a partir do material divulgado, qual modalidade teve maior participação no número total.
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