Aysha Ratto vencedora das baterias na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

Aysha Ratto vencedora das baterias na Barra da TijucaFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2026 13:33

A surfista buziana Aysha Ratto conquistou o bicampeonato estadual profissional de surf de 2026 após vencer a etapa realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro . Além de conquistar o título da etapa, a atleta terminou a competição na liderança do ranking estadual e repetiu o campeonato conquistado anteriormente.

Aysha iniciou a competição com uma sequência de resultados que garantiu a classificação para as fases seguintes. Desde a primeira bateria, a surfista avançou em primeiro lugar e manteve a posição durante as disputas até chegar à decisão.

Ao longo da competição, a atleta encontrou boas ondas e apresentou evolução nas baterias. As notas registradas ficaram acima de 5 pontos, permitindo que Aysha mantivesse uma sequência de resultados e chegasse à final como uma das principais candidatas ao título da etapa.

A competição realizada na Barra da Tijuca marcou mais uma disputa importante na temporada estadual profissional. Para Aysha, a regularidade durante as baterias foi determinante para alcançar a decisão e disputar o título.

Reação durante a final

Na bateria decisiva, Aysha começou sob pressão e cometeu alguns erros durante a disputa. A surfista, porém, conseguiu reagir ao longo da final e aproveitou as oportunidades encontradas nas ondas. Em uma das ondas, Aysha recebeu a nota 6,10 pontos. Posteriormente, a buziana encontrou uma esquerda e realizou um ataque forte de frontside, recebendo 7,00 pontos pela onda.

A nota de 7,00 pontos foi determinante para que a atleta assumisse a liderança da bateria. Depois de conseguir a vantagem, Aysha manteve a posição até o fim da disputa e confirmou a vitória na etapa. Com o resultado, a surfista encerrou a competição com o título da etapa da Barra da Tijuca e o bicampeonato estadual profissional de surf em 2026.

A conquista também garantiu a liderança de Aysha no ranking estadual. O resultado repetiu o título conquistado anteriormente e colocou novamente a atleta buziana no topo da classificação profissional.

Bicampeonato fecha temporada

A campanha de Aysha na Barra da Tijuca foi marcada pela vitória em todas as baterias disputadas. A atleta avançou sempre na primeira colocação até chegar à decisão, onde conseguiu reagir após um início de final sob pressão.

O desempenho nas diferentes fases permitiu que a surfista chegasse à última bateria com condições de disputar o título. Na decisão, as notas de 6,10 e 7,00 pontos foram importantes para a virada e para a manutenção da liderança até o encerramento.

Com a vitória, Aysha Ratto fechou a competição como campeã da etapa e bicampeã estadual profissional de surf em 2026. O resultado também garantiu a primeira colocação no ranking estadual. Após a conquista, a atleta destacou a importância do resultado e agradeceu a Deus, à família, à equipe e a todos que contribuíram para sua trajetória no esporte.

O título conquistado na Barra da Tijuca encerra a participação de Aysha na competição com a vitória da etapa e mais um campeonato estadual profissional. A surfista buziana repetiu o título e terminou a temporada de 2026 na liderança do ranking. A conquista representa mais um resultado da atleta de Búzios no surf profissional estadual. Com a campanha realizada na Barra da Tijuca, Aysha manteve a liderança até a última disputa e confirmou o bicampeonato.