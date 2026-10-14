A suspeita vestia calça, tênis e um capuz que cobria a cabeça - Reprodução

A suspeita vestia calça, tênis e um capuz que cobria a cabeçaReprodução

Publicado 14/10/2026 14:52

Uma moradora da Rua Irenice Costa Silveira, situada no bairro Cem Braças, no município de Armação dos Búzios , voltou a ser vítima de furto na madrugada desta terça-feira (13). Por volta das 5h, imagens captadas pelo sistema de monitoramento de segurança registraram o momento exato em que uma mulher se aproximou do imóvel carregando uma sacola plástica e levou algumas orquídeas que estavam na propriedade. A suspeita vestia calça, tênis e um capuz cobrindo a cabeça para dificultar a identificação. A reincidência deste tipo de crime causa indignação e prejuízos aos moradores da região, que buscam apoio em soluções de segurança pública na Região dos Lagos.

Segundo relatos da proprietária do imóvel, as ações criminosas já acontecem há algum tempo na localidade e tiveram início antes mesmo da decisão de instalar equipamentos de gravação de vídeo na área externa da residência. A moradora afirmou que perdeu a contagem exata de quantas vezes teve espécimes levados da sua calçada e jardim, mas estima que pelo menos cinco episódios anteriores já tenham ocorrido no mesmo endereço. Embora as orquídeas figurem entre as plantas mais visadas durante os ataques da suspeita, a moradora pontuou que outros tipos de vegetações também foram levados em ocasiões passadas, a exemplo de vasos com bambus-da-sorte.

Uso de câmeras e prejuízos com ações recorrentes

Diante da repetição contínua das investidas, a proprietária tomou a iniciativa de investir na instalação de equipamentos de monitoramento eletrônico com o objetivo principal de registrar a dinâmica dos fatos e obter imagens capazes de auxiliar na identificação da responsável pelos furtos. O episódio mais recente ocorreu justamente em um intervalo de tempo entre a captação dos primeiros registros e a instalação planejada de um segundo dispositivo que seria posicionado na entrada principal do imóvel.

Nas gravações obtidas, é possível observar detalhadamente a mulher chegando ao local com a sacola plástica em mãos e retirando as plantas do espaço. A dona do imóvel espera que o material completo possa esclarecer o ocorrido de forma definitiva e ajude as autoridades policiais a identificar a mulher que aparece nas filmagens. Até a última atualização deste relato, não há confirmação oficial a respeito da identidade da suspeita nem de seu paradeiro.

Além dos prejuízos materiais acumulados com a perda das orquídeas e de espécies ornamentais de alto valor, a repetição dos episódios tem gerado apreensão constante e sensação de insegurança na rotina da moradora. A estimativa mantida pela vítima aponta que o prejuízo é fruto de uma sucessão de furtos contínuos ocorridos no endereço, situação que motivou a decisão de reforçar ainda mais o circuito de vigilância do perímetro para coibir novas invasões na propriedade privada.

Sem registro policial oficializado

Até o momento do fechamento desta reportagem, não foram encontrados registros formais de boletim de ocorrência relacionados a este caso específico na Delegacia Policial da região. Tampouco foram divulgadas informações por parte dos órgãos oficiais sobre investigações em andamento ou sobre o processo de identificação da suspeita gravada pelas câmeras.

O material gravado pelo sistema particular de vigilância poderá ser apresentado formalmente pela proprietária às autoridades policiais competentes no momento do registro da denúncia. A formalização da ocorrência na delegacia local é considerada passo fundamental para que a Polícia Civil possa instaurar o procedimento de apuração, analisar a qualidade das imagens e verificar se há relação entre essa ação e outras denúncias semelhantes registradas na vizinhança do bairro Cem Braças.