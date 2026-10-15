Rose Nascimento - Reprodução

Rose NascimentoReprodução

Publicado 15/10/2026 14:32

A cantora gospel Rose Nascimento está confirmada na programação dos 31 anos de emancipação político-administrativa de Búzios . A apresentação será realizada em 13 de novembro, na Praça do INEFI, no bairro da Rasa. A atração integra a agenda musical organizada para celebrar o aniversário da cidade, mas o horário do show ainda não foi divulgado.

Com uma carreira consolidada na música gospel brasileira, Rose Nascimento é conhecida por canções como “No Silêncio”, “Não Ceda”, “Estou de Pé” e “O Tempo de Deus”. A cantora possui uma discografia extensa e lançou trabalhos que marcaram diferentes fases de sua trajetória. Em participação no programa Todas as Bossas, da TV Brasil, em 2019, a artista foi apresentada com 23 álbuns e oito DVDs lançados.

A apresentação em Búzios está prevista para novembro, mês em que o município celebra mais um ano de emancipação. Até o momento, as informações disponíveis confirmam a data, o local e o nome da cantora, sem detalhar o horário ou a participação de outros artistas na mesma noite.

Carreira reúne sucessos da música gospel

Rose Nascimento, nome artístico de Rosângela de Azeredo Nascimento, construiu sua carreira no segmento gospel e se tornou conhecida entre o público cristão. Seu repertório inclui canções que abordam temas ligados à fé, à perseverança e à espiritualidade.

Entre os trabalhos da artista estão os álbuns Começo, Meio e Fim, lançado em 1998, Uma Questão de Fé, de 2006, e Primeiro Passo, de 2011. Outro disco de sua trajetória é Páginas da Vida, lançado em 2018. A discografia inclui gravações de estúdio e registros ao vivo.

A cantora também interpretou músicas como “Deus Está Contigo”, “Eu Acalmo o Mar” e “Tente Um Pouco Mais”, presentes entre os títulos destacados em apresentações e seleções de seus principais trabalhos. A trajetória da artista inclui participações em programas musicais e apresentações voltadas ao público gospel.

Aniversário de Búzios teve quatro atrações nacionais em 2025

No ano passado, quando Búzios completou 30 anos de emancipação, a programação musical contou com quatro atrações nacionais: Matheus & Kauan, Fernandinho, Pixote e Thiago Brado. Os shows foram anunciados para o período de 12 a 15 de novembro de 2025, com apresentações gratuitas na programação comemorativa.

A agenda reuniu diferentes estilos musicais. A dupla Matheus & Kauan representou o sertanejo, Fernandinho levou música gospel ao evento, Pixote foi a atração do pagode e Thiago Brado encerrou a sequência de shows com repertório ligado à música cristã. A programação fez parte das atividades preparadas para marcar as três décadas de emancipação do município.

A presença de artistas de diferentes gêneros na edição anterior serve como referência para o histórico recente das comemorações. Para 2026, Rose Nascimento é uma das atrações já confirmadas, com apresentação prevista para 13 de novembro, na Praça do INEFI, na Rasa.

Horário e programação completa ainda não foram divulgados

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o horário do show de Rose Nascimento nem sobre outras atrações que poderão integrar a programação dos 31 anos de Búzios. Também não foram divulgados detalhes sobre a estrutura do evento ou orientações específicas para o público.

Moradores e visitantes podem acompanhar os canais oficiais do município para consultar novas informações sobre as comemorações. A divulgação da programação completa deverá esclarecer os horários das apresentações e eventuais atividades previstas para o período.