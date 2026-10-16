Mapa do Centro de Sismologia da USP mostra locais onde tremores foram registrados - Reprodução

Mapa do Centro de Sismologia da USP mostra locais onde tremores foram registradosReprodução

Publicado 16/10/2026 15:49

Após moradores de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, relatarem tremores consecutivos na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 6h30, nos bairros José Gonçalves e Caravelas, horas depois, às 9h33, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) registrou um tremor de magnitude 1,7 no município. A origem dos abalos ainda não foi confirmada, e a Defesa Civil realizou uma vistoria na região, sem identificar sinais de deslizamentos ou queda de rochas nas áreas inspecionadas.

Os primeiros relatos partiram de moradores que perceberam vibrações dentro de casa. Em José Gonçalves, uma moradora afirmou ter sentido quatro abalos em um curto intervalo de tempo. Vizinhos de diferentes pontos do bairro também relataram o fenômeno, que teria provocado vibrações perceptíveis até mesmo na varanda de vidro de uma residência.

Em Caravelas, moradores também disseram ter sentido os tremores. Os relatos ampliaram a área de ocorrência percebida pela população e levaram equipes municipais a verificar possíveis alterações no terreno, principalmente na região costeira.

USP registra tremor após relatos de moradores

Segundo as informações divulgadas, o registro do Centro de Sismologia da USP apontou magnitude 1,7 às 9h33. O dado foi registrado depois dos primeiros relatos, feitos por volta das 6h30. Até o momento, não há confirmação de que as vibrações percebidas pelos moradores correspondam ao mesmo evento registrado pelo sistema de monitoramento.

A magnitude indica a energia liberada por um evento sísmico. A percepção de um tremor, por sua vez, pode variar de acordo com a distância em relação à origem, as características do terreno e as condições das construções. Por isso, os relatos da população, isoladamente, não permitem determinar a causa das vibrações ou estabelecer se todos os episódios tiveram a mesma origem.

A diferença entre os horários informados pelos moradores e o registro instrumental também precisa ser considerada na análise técnica. A confirmação depende da avaliação dos dados sísmicos e de outras informações que ajudem a esclarecer o que aconteceu em Búzios.

Defesa Civil vistoria José Gonçalves, Caravelas e Tucuns

Após os relatos, equipes da Defesa Civil vistoriaram a região costeira que abrange José Gonçalves, Caravelas e Tucuns. A ação contou com o apoio das secretarias municipais do Clima e Sustentabilidade e de Obras.

Durante a inspeção, os agentes também analisaram imagens das localidades. Conforme as informações divulgadas, não foram identificados sinais de deslizamentos, quedas de rochas ou outras alterações nas áreas examinadas.

A vistoria teve como objetivo verificar possíveis mudanças no terreno que pudessem estar relacionadas aos episódios relatados pela população. Até o momento, não foram informados danos associados aos abalos nas áreas inspecionadas pelas equipes municipais.

A ausência de sinais de deslizamentos ou queda de rochas durante a vistoria, no entanto, não esclarece, por si só, a origem das vibrações. A investigação técnica ainda é necessária para determinar se houve atividade sísmica relacionada aos relatos ou outro fenômeno.

Raio e movimentação tectônica estão entre as hipóteses

Entre as possibilidades consideradas estão a ocorrência de um raio, diante dos relatos de estrondos, e uma eventual movimentação tectônica. Nenhuma das hipóteses foi confirmada como causa dos episódios.

A definição depende de uma apuração mais aprofundada, que deverá considerar os relatos dos moradores, os registros sísmicos disponíveis e as informações obtidas durante as vistorias. Até que haja uma conclusão técnica, não é possível afirmar que todas as manifestações relatadas correspondam a um único evento ou atribuir uma causa definitiva aos tremores.

A Prefeitura informou que continua acompanhando a situação. A reportagem busca novas informações junto aos órgãos responsáveis para esclarecer a origem dos abalos e verificar a existência de outros registros. O espaço permanece aberto para a inclusão de esclarecimentos e atualizações das autoridades envolvidas.