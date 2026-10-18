Freiras passeando de lancha em Búzios - Foto: Reprodução

Freiras passeando de lancha em BúziosFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2026 14:09 | Atualizado 18/10/2026 16:06

As freiras que chamaram a atenção ao aproveitar o dia de sol para surfar na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios , voltaram a render assunto neste fim de semana. Neste sábado (17), as religiosas foram vistas passeando de lancha pelo mar do balneário, aproveitando as belezas naturais da cidade.

O primeiro registro, feito durante a semana, surpreendeu quem estava na praia ao mostrar as freiras entrando no mar para surfar. A cena inusitada ganhou repercussão nacional e despertou a curiosidade de moradores e visitantes que acompanhavam a movimentação à beira-mar na Região dos Lagos.

Repercussão e clima descontraído no balneário

Agora, o passeio de lancha acrescentou mais um capítulo à história. Com praias conhecidas mundialmente pelas águas cristalinas e paisagens exuberantes que atraem turistas de diferentes partes do mundo, Búzios foi novamente o cenário de um momento que chamou a atenção de quem navegava pela orla.

A presença das religiosas no mar reforçou o clima leve e descontraído dos dias ensolarados na cidade, consagrada como um dos destinos turísticos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. A rotina de lazer do grupo continuou encantando moradores locais e visitantes ao longo de todo o fim de semana.

Até o momento, não há informações oficiais divulgadas sobre a identidade das freiras, a ordem religiosa à qual pertencem ou a cidade de origem do grupo.