Iniciativa reuniu 250 estudantes da Escola Municipal Senhorinha de Oliveira GomesAscom

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Renata Cristiane
A oitava edição do programa Justiça e Cidadania nas Escolas foi realizada nesta sexta-feira (16), em um cinema em Rio das Ostras.

Pela primeira vez, a iniciativa chegou ao município, reunindo 250 estudantes da Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, conhecida como Tia Lola, para uma manhã de aprendizado e reflexão sobre cidadania e democracia.

Com o tema “A Vida é Justa?”, o encontro contou com a participação do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar; do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar; do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, José Muiños Piñeiro Filho; e da Desembargadora Andréa Maciel Pachá, palestrante desta edição.

Idealizado por Miguel e José Muiños, o programa tem caráter pedagógico e busca aproximar os estudantes de temas relacionados ao Direito, à cidadania e ao funcionamento das instituições. Por meio de palestras e debates, a iniciativa leva às escolas representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, criando um espaço de diálogo direto com os jovens.
Primeira-dama de Rio das Ostras, Márcia Almeida; prefeito, Carlos Augusto Balthazar; desembargadora, Andréa Maciel Pachá; desembargador, José Muiños Piñeiro Filho e vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar - Ascom
Primeira-dama de Rio das Ostras, Márcia Almeida; prefeito, Carlos Augusto Balthazar; desembargadora, Andréa Maciel Pachá; desembargador, José Muiños Piñeiro Filho e vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel AlencarAscom
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Iniciativa reuniu 250 estudantes da Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes
Primeira-dama de Rio das Ostras, Márcia Almeida; prefeito, Carlos Augusto Balthazar; desembargadora, Andréa Maciel Pachá; desembargador, José Muiños Piñeiro Filho e vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar