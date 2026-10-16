Iniciativa reuniu 250 estudantes da Escola Municipal Senhorinha de Oliveira GomesAscom
Pela primeira vez, a iniciativa chegou ao município, reunindo 250 estudantes da Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, conhecida como Tia Lola, para uma manhã de aprendizado e reflexão sobre cidadania e democracia.
Com o tema “A Vida é Justa?”, o encontro contou com a participação do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar; do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar; do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, José Muiños Piñeiro Filho; e da Desembargadora Andréa Maciel Pachá, palestrante desta edição.
Idealizado por Miguel e José Muiños, o programa tem caráter pedagógico e busca aproximar os estudantes de temas relacionados ao Direito, à cidadania e ao funcionamento das instituições. Por meio de palestras e debates, a iniciativa leva às escolas representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, criando um espaço de diálogo direto com os jovens.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.