PM prende homem com pistola e munições no Jardim Peró, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

PM prende homem com pistola e munições no Jardim Peró, em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/01/2023 17:37

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem com uma arma municiada no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações de que um elemento envolvido com o tráfico de drogas da comunidade do bairro Jacaré, estava a bordo de um automóvel na Estrada do Guriri. Em diligência, o veículo foi interceptado e o criminoso capturado com uma pistola calibre ponto 40 com numeração suprimida, municiada e com dois carregadores.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.