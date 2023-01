Seis pessoas são detidas com drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Seis pessoas são detidas com drogas na Região dos LagosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/01/2023 13:44

Três homens e três adolescentes foram detidos com drogas na Região dos Lagos em ocorrências registradas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25).



No início da tarde, um jovem de 17 anos foi apreendido no Jardim Esperança com 20 pinos de cocaína, após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes na região do Morro do Limão. O acusado assumiu estar na função de ‘vapor’ do tráfico e que já havia sido apreendido anteriormente, estando em liberdade há dois meses. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.