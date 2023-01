Praia do Forte, Cabo Frio - João Oliveira (RC24h)

Publicado 26/01/2023 14:06

O sol ‘tá com tudo e não tá prosa’, nesta quinta-feira (26), em Cabo Frio. Na Praia do Forte, o turista – que não é bobo nem nada -, aproveita o astro-rei desde cedo. O mar então, nem se fala, mais convidativo que nunca com seus tons verde-azulados, que ajudam a amenizar a temperatura, já que “o calor tá de matar”.

As ondas estão abaixo de um metro e a temperatura da água está em torno dos 24°C.

A máxima para o dia chega a 28°C, com a sensação térmica de 30°C e o céu variando entre parcialmente nublado e claro – com algumas nuvens. A umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 91% e mínima de 82%.

Mesmo com o tempo classificado como instável, não há previsão de chuva para esta tarde. Porém, conforme a meteorologia, existe possibilidade de chuvisco na madrugada desta sexta (27).