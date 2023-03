Ocorrencia Policial - Letycia Rocha (RC24h)

01/03/2023

Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, nesta terça-feira (28), um homem acusado de agredir violentamente a própria irmã.

O elemento foi capturado durante a “Operação Átria”, uma ação integrada entre as polícias civis de todo o país para combater a violência contra a mulher ou em razão de gênero.

O elemento foi detido depois que a vítima comunicou aos agentes que ele a agrediu com um soco no rosto, gerando uma lesão grave. Imediatamente, uma equipe foi ao local de trabalho do agressor, realizando a prisão. Ele permanece à disposição da Justiça.