A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/03/2023 17:36

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no final da tarde desta terça-feira (28).

Conforme a ocorrência, os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando avistaram dois elementos na Travessa Jubarte. Um dos acusados estava mexendo uma carga de droga escondida entre plantas, enquanto o outro vigiava a chegada de alguém. A dupla percebeu a aproximação dos militares e entrou em fuga, deixando 64 cápsulas de cocaína para trás.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.