Os criminosos conseguiram fugir e não foram mais vistos. - Letycia Rocha (RC24h)

Os criminosos conseguiram fugir e não foram mais vistos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/03/2023 13:14

A Polícia Militar apreendeu drogas e munições após trocar tiros com criminosos na noite desta quarta-feira (1) no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações sobre elementos armados e vendendo entorpecentes na Rua Rubens Ribeiro e foram até o local. Após um cerco tático, a guarnição avistou três suspeitos, que, ao perceberem a aproximação dos militares, deram início à troca de tiros. Os criminosos conseguiram fugir e não foram mais vistos.

Durante a ação, a PM arrecadou 113 pedras de crack, 110 pinos de cocaína, 59 cigarros de maconha, um carregador alongado de pistola, oito munições calibre 9mm e um aparelho celular.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.