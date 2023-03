Polêmica sobre recursos do Carnaval de Cabo Frio chega ao legislativo

Vereador Roberto Jesus (MDB) - Arquivo

Publicado 01/03/2023 17:50

Em Cabo Frio, continua a polêmica dos recursos recebidos pela Associação de Blocos de Carnaval de Cabo Frio (Abaccaf) e que não teriam sido repassados às agremiações. É que o assunto chegou ao legislativo municipal nesta terça-feira (28). O vereador Roberto Jesus (MDB) - que também é presidente da comissão de Cultura da Casa - enviou ofícios ao município pedindo transparência quanto aos gastos que a Prefeitura teve com a folia.Além disso, comentou sobre recorrentes denúncias recebidas de que nem todas as agremiações tiveram acesso aos recursos (confira os valores na nota abaixo) da Abaccaf. Inclusive, andam dizendo que tem gente procurando o Ministério Público para apresentar denúncia, porque as coisas "estão muito nebulosas" com relação a essa verba. Parece que esse patrocínio recebido pela Associação dos Blocos pode não ter sido visto pela maioria das agremiações. Nesse sentido, na sessão da Câmara, Jesus relembrou que todos aqueles que pegam recursos da Prefeitura devem prestar contas. Marcação cerrada.

Para o Carnaval 2023, a Abaccaf recebeu R$ 400 mil da Prefeitura e outros R$ 170 mil do governo do Estado. Além disso, denúncias que chegaram à coluna dão conta que a Associação teria vendido 22 pontos de barracas na Praia do Forte a R$ 5 mil cada e outros 22 pontos de barracas em Tamoios a R$ 4 mil cada, além de ter cobrado R$ 13 mil de cada bloco (foram seis blocos participantes) para trabalharem na Estação do Carnaval, além de impor e montar bares com venda de bebidas pra associação na área dos blocos.Outra informação de fontes da coluna é que além desses valores descritos, houve ainda a comercialização do espaço Arena Kids, que funcionou na orla das PalmeirasO valor total ultrapassa R$ 800 mil. A Abaccaf, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.A polêmica é mais uma dor de cabeça para o prefeito José Bonifácio (PDT), que além de ter que se preocupar com a própria saúde , vai ter que lidar com uma questão que começa a ganhar contornos de escândalo.