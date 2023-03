Contratados da saúde em Cabo Frio denunciam desfalques no salário: "burros de carga" - Ludmila Lopes (RC24h)

Contratados da saúde em Cabo Frio denunciam desfalques no salário: "burros de carga"Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/03/2023 18:42

Profissionais contratados pela secretaria de Saúde de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, que preferem não se identificar por medo de represálias, denunciam desfalques constantes em seus pagamentos e más condições de trabalho.

Segundo relatos, todos os meses vem um valor a menos em seus contracheques. Uma funcionária afirmou que, neste mês de fevereiro, recebeu o salário faltando quase R$ 1.000,00.

Os profissionais, que trabalham no UPA 24h do Parque Burle, afirmam que são constantemente cobrados pela coordenação e têm que cumprir jornadas extenuantes, sem o devido reconhecimento. “Trabalhamos feito burros de carga”, disse uma funcionária.

Quando questionam as irregularidades, são orientados a abrir um protocolo, mas explicam que a medida não surte efeito.

Além das questões financeiras, os profissionais denunciam as condições precárias de trabalho, com infestações de ratos e baratas, inclusive dentro das enfermarias. Segundo os denunciantes, a situação vem sendo ignorada pelo RH da Secretaria de Saúde, que não estaria tomando as medidas necessárias para sanar o problema.

Diante das denúncias, O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, que enviou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o servidor que detectar problemas no pagamento do salário deve procurar o departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde para verificar o ocorrido.

Quanto às condições de limpeza e higiene da UPA Parque Burle, a Prefeitura esclarece que a situação mencionada não procede. As equipes do setor de Vigilância Sanitária realizam periodicamente a dedetização das unidades de saúde do município, além da higienização constante dos locais mencionados, tendo como acompanhamento e fiscalização diária da Comissão de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde (COMCIES) de Cabo Frio”.