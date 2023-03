Policial Militar é baleado em Cabo Frio após acidente com arma de fogo - Reprodução/ internet

Publicado 01/03/2023 18:35

Um policial militar com cerca de 50 anos deu entrada na UPA de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (28) após ser baleado no abdômen. O tiro teria saído pelo peito. Segundo informações, o agente trabalha no DPO da OGIVA e teria sofrido a lesão acidentalmente, quando sua arma caiu e disparou.

No caso, o agente estaria falando no telefone e, quando foi se levantar, a arma prendeu em algo e acabou disparando. Conforme informações, o tiro pegou na lateral direita do abdômen e saiu pelo peito. No caso, a bala atingiu apenas a pele do policial.

A equipe médica da UPA prestou os primeiros socorros ao policial e, em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal São José Operário, onde está sendo avaliada uma possível cirurgia.

Ainda conforme informações, o estado de saúde do PM é estável. Até o momento, a Polícia Militar não se manifestou oficialmente sobre o assunto.