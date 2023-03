Moradora acusa hospital de Cabo Frio de despejar água de lavanderia em sua casa - Ludmila Lopes (RC24h)

Moradora acusa hospital de Cabo Frio de despejar água de lavanderia em sua casaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/03/2023 18:13

Uma moradora de Cabo Frio, que preferiu não se identificar, tem vivido momentos de estresse nos últimos anos. Acontece que, segundo denúncia, a água da lavanderia do Hospital Municipal São José Operário, localizado no bairro São Cristóvão, tem escorrido no quintal e em frente à sua casa há tempos.

Ela, que mora atrás da unidade, tem buscado resolver a situação com a prefeitura há tempos, mas não consegue retorno.

A mulher afirma que já foi até a secretária de Saúde, onde procurou pelo encarregado das obras e mandou e-mails para a ouvidoria, mas não obteve retorno até então. Antes disso, ela já realizou obras que, inicialmente, resolveram. Infelizmente, o problema voltou e, no momento, além da água escorrer pelo quintal e em frente ao portão, as paredes estão infiltradas.

A preocupação, no caso, é que a água esteja contaminada, tendo em vista que é utilizada para lavar materiais hospitalares.

Inclusive, estudos apontam que a área suja da lavanderia é considerada um dos locais críticos do hospital, pois apresenta maior risco de transmissão de infecções, tanto para os usuários como para os próprios trabalhadores desse setor, justamente por conta da água.

Diante dos fatos, O Dia entrou em contato com a prefeitura, que enviou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que, nesta terça-feira (28), uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi ao local para verificar a situação mencionada. Informa ainda que foi solicitado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos o envio de caminhão vacol para a limpeza do sistema, de forma a facilitar a identificação do problema e das medidas que serão adotadas para a solução do mesmo”.