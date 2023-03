A temperatura máxima prevista é de 32°C, sem possibilidade de chuva - João Víctor Oliveira (RC24h)

Publicado 02/03/2023 13:20

A quinta-feira (2) começou com a praia bem menos movimentada e com o mar cristalino em Cabo Frio. A temperatura está em 32°C, sem possibilidade de chuva.



O vento está na direção nordeste, com rajadas de 33km/h.



A temperatura da água está em 25°C e as ondas chegam até 1,20M.



Nós últimos dias, a areia tem ganhando mais espaço na Praia do Forte e a movimentação de banhistas está cada vez mais baixa. Agora que o ano realmente começou, já é de se esperar um movimento ameno.