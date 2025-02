Desocupação de barracas - Reprodução

Desocupação de barracasReprodução

Publicado 25/02/2025 18:43

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (25), a Prefeitura de Cabo Frio realiza a desocupação da praça em frente ao Terminal Rodoviário Alexis Novellino, em cumprimento a uma ordem judicial. O local vinha sendo ocupado por diversos barraqueiros, que já haviam sido notificados sobre a necessidade de retirada das estruturas desde novembro de 2024.



A medida decorre de uma disputa judicial entre a Prefeitura e o proprietário do terreno, um impasse que se arrasta há anos e atravessa diferentes gestões municipais. Na época da notificação, a administração municipal destacou que a área é particular e que o comércio ambulante instalado no local não possuía autorização oficial.



Para minimizar os impactos da desocupação, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública se reuniu na tarde de segunda-feira (24) com os trabalhadores da praça para discutir soluções alternativas. O secretário da pasta, coronel Leandro, informou que os comerciantes serão realocados para outros pontos da cidade, de modo a viabilizar a continuidade de suas atividades em um novo local cedido pelo município.

Your browser does not support the video tag.