Homem é detido após invadir ótica, agredir funcionária e roubar celular - Reprodução/Rede social

Homem é detido após invadir ótica, agredir funcionária e roubar celular Reprodução/Rede social

Publicado 26/02/2025 15:36

- Um homem foi detido na noite de segunda-feira (24) após invadir uma ótica na Rua Raul Veiga, no Centro de Cabo Frio, agredir uma funcionária e roubar um celular. De acordo com a Polícia Militar, ele foi localizado pouco depois do crime, próximo à loja Casas Bahia, e tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força progressiva para contê-lo.