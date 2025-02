Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 27/02/2025 15:16

Cabo Frio - Um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (27) resultou na morte de ao menos uma pessoa na Rodovia General Bruno Martins (RJ-140), em Cabo Frio. A colisão envolveu duas motos e um carro, na altura da entrada da Rua Miramar, no bairro Foguete.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h para prestar socorro às vítimas, mas uma delas, identificada como Marcelo Barreto, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um outro homem, identificado como Noenio da Silva, de 43 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Santa Izabel.



A Polícia Militar e equipes de resgate estiveram no local para auxiliar na ocorrência e controlar o tráfego na região. A causa do acidente ainda não foi divulgada, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.



Motoristas que trafegam pelo trecho devem ficar atentos a possíveis retenções no trânsito devido à ocorrência.