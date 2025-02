Um automóvel Volkswagen T-Cross, com placa clonada (TCF1D82), duas capas de colete balístico, um celular e R$ 946 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 26/02/2025 16:21

Cabo Frio - Um homem foi preso nesta quarta-feira (26) na Avenida América Central, em frente ao colégio Renato Azevedo, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Ele estava em um veículo clonado e transportava materiais suspeitos.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar após troca de informações com o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As autoridades receberam um alerta de que um dos carros envolvidos em recentes confrontos estaria se deslocando do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Durante patrulhamento na região, os agentes localizaram o veículo e efetuaram a abordagem.

O condutor, identificado como N.M.D.A., de 22 anos, possui uma anotação criminal por roubo. Com ele, foram apreendidos um automóvel Volkswagen T-Cross, com placa clonada (TCF1D82), duas capas de colete balístico, um celular e R$ 946 em espécie.

O caso foi apresentado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que estava atuando como Central de Flagrantes. O homem permaneceu preso pelos crimes de associação para o tráfico e adulteração de veículo.