Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 26/02/2025 16:05

Cabo Frio - Um homem, identificado como G.S., de 41 anos, foi vítima de uma forte descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra na tarde desta terça-feira (25), na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Centro de Cabo Frio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h50 para o resgate e prestou atendimento à vítima no local. Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão.



Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde do homem. O Jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, solicitando informações sobre as atuais condições da vítima, e aguarda retorno.