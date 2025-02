Castração de animais - Divulgação

Castração de animais Divulgação

Publicado 26/02/2025 16:11

Cabo Frio - Estão abertas as inscrições para a ação de castração gratuita do projeto Castra Mais Rio, que será realizada em Cabo Frio no próximo dia 11 de março. O atendimento acontece no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio, das 8h às 14h, e estará disponível para animais de toda a região, sem restrição de raça ou tamanho.

As inscrições devem ser realizadas através deste link. Além de realizar os procedimentos, a iniciativa também tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do controle populacional de animais.

Para participar, é necessário que o animal tenha entre seis meses e sete anos, esteja saudável e não tenha sido vacinado nos últimos 21 dias. Fêmeas no cio, gestantes ou lactantes não poderão ser castradas. No dia do procedimento, o pet deve estar em jejum absoluto por oito horas e, se possível, tomar banho na véspera da cirurgia.

Cães agressivos precisarão usar focinheira, e os machos devem ter ambos os testículos no saco escrotal para que o procedimento seja realizado. Os responsáveis devem apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da castração. Caso outra pessoa leve o animal, será necessária uma autorização por escrito com nome completo e CPF do tutor.

A ação é realizada por meio de uma parceria entre a prefeitura de Cabo Frio, através da Superintendência de Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e o deputado federal Marcelo Queiroz, que viabilizou a estrutura para a realização do mutirão.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site do projeto ou acompanhar as redes sociais do Castra Mais Rio.