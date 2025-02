Prenderam em flagrante um homem identificado como A.C., acusado de furto qualificado - Divulgação/PM

Publicado 26/02/2025 16:16

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (25), por volta das 11h, agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam em flagrante um homem identificado como A.C., acusado de furto qualificado. O crime foi cometido em um estabelecimento comercial da cidade e o autor foi localizado logo após a ação.

De acordo com os policiais, a equipe estava em diligência pela Rua França, no bairro Jardim Caiçara, quando avistou o homem próximo a uma recicladora, carregando algumas cadeiras. Durante a abordagem, foi constatado que as cadeiras haviam sido furtadas de um comércio local. O proprietário do estabelecimento confirmou o furto, que foi cometido por meio de escalada, o que qualificou a prática criminosa.

O elemento, que já possuía diversas anotações criminais, incluindo por homicídio, foi detido e encaminhado à delegacia. Ele permanecerá à disposição da Justiça.