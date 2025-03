Vacinação - Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:02

Cabo Frio - Acontece neste sábado (22) uma mobilização contra a dengue nos bairros Jardim Esperança e Unamar, em Cabo Frio. A ação, organizada pela Secretaria de Saúde por meio da Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, inclui medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti, além de orientações à população sobre formas de evitar a proliferação do mosquito.



Intitulada “Todos contra a dengue! Faça sua parte!”, a ação acontece das 8h às 13h, O objetivo é que, posteriormente, a ação seja ampliada para outros bairros.



Durante toda a manhã, serão realizadas atividades como mutirão de limpeza, em parceria com a COMSERCAF, visitas domiciliares para eliminação de possíveis criadouros – conduzidas por agentes comunitários de saúde –, além de palestras e exposições sobre o tema. Também haverá atividades lúdicas para crianças. As ações acontecerão em dois locais: ao lado da UPA de Tamoios e na praça ao lado do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança.



A Secretaria de Saúde também promoverá vacinação contra a dengue. Inicialmente destinada ao público de 10 a 14 anos, a imunização será ampliada, nesta ação, para jovens de até 18 anos, aproveitando as doses remanescentes disponíveis no município para o grupo prioritário elegível. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade, cartão do SUS e caderneta de vacinação.



A vacinação acontecerá em dois pontos:



• ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto, Km 135

• Casa da Criança – Estrada Velha de Búzios, s/n – Jardim Esperança (ao lado do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos)



De acordo com a secretária adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Sandra Rabelo, diante do aumento de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro, é essencial que o município intensifique ações para evitar a proliferação do mosquito, protegendo a população e reduzindo impactos na saúde pública.



“O enfrentamento da dengue é contínuo e envolve ações ao longo de todo o ano. Estamos iniciando esta nova etapa de prevenção e mobilização nesses dois bairros como um pontapé inicial. Levaremos ações como essa para outras regiões, sempre com um foco educativo, para que as pessoas façam a sua parte no combate à dengue. Precisamos entender que medidas simples fazem toda a diferença na eliminação dos focos do Aedes aegypti”, finalizou a secretária adjunta.

