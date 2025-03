Fiscalização em áreas ambientais - Ascom

Publicado 20/03/2025 18:45

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (19), três importantes ações integradas com foco na preservação ambiental e no ordenamento urbano. As iniciativas contaram com a participação das secretarias de Meio Ambiente, Obras, Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Marítima Ambiental e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além da Comsercaf.Uma das ações ocorreu na trilha do Anzol, no Peró, onde, pela segunda vez, as equipes atuaram para fechar acessos irregulares que haviam sido reabertos. O local foi alvo de abertura indevida de caminhos, comprometendo a vegetação e gerando riscos ambientais. Após uma recuperação anterior, foi necessário reforçar a proteção da área para evitar novos danos.No Bosque do Peró, a Prefeitura atendeu a um abaixo-assinado com cerca de 100 assinaturas de moradores que reclamavam de perturbação do sossego causada por festas em algumas residências. As equipes estiveram no local para orientar os moradores sobre a necessidade de autorização para eventos abertos ao público e reforçar a importância do controle do volume do som, destacando que a ação teve caráter educativo.Outra medida importante aconteceu no bairro Cajueiro, em uma área conhecida como antiga Salina. O local, que possui características ambientais relevantes para a drenagem da região e é rico em vegetação, vinha sofrendo com invasões e construções irregulares. Durante a ação, foram identificadas ocupações ilegais, muitas sem qualquer documentação ou com contratos de compra e venda precários. Alguns ocupantes afirmaram acreditar que se tratava de uma área sem proprietário. As equipes explicaram que a área será preservada pela Prefeitura e que existe a intenção de, futuramente, transformá-la em um parque urbano.Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (22) 3199-1313, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Rua José Bonifácio, 28 (2º andar), Centro.