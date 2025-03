Revólver calibre 38, apreendido com quatro munições intactas e duas deflagradas - Divulgação/PM

Revólver calibre 38, apreendido com quatro munições intactas e duas deflagradasDivulgação/PM

Publicado 24/03/2025 18:11

Cabo Frio - Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (24) após realizar disparos de arma de fogo em via pública, em frente a um bar no Jardim Excelsior, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, após denúncias sobre tiros em frente ao bar Casa da Cerveja, localizado na esquina da Rua Porto Alegre com a Rua Veneza.



Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em um veículo HR-V vinho e efetuou dois disparos em direção ao bar, causando pânico entre os frequentadores.



Populares que presenciaram o fato indicaram para onde o carro havia seguido, e guarnições policiais se deslocaram até a Rua Tocantins, onde o veículo foi localizado no interior de um condomínio.



Com a autorização de uma moradora, os agentes tiveram acesso ao portão do local e iniciaram buscas. O proprietário do automóvel, identificado como W. G. T. F., apareceu no local e autorizou a entrada da equipe policial em sua residência.



Inicialmente, ele negou envolvimento no ocorrido, mas, após ser questionado, confessou ter realizado os disparos.



Ainda conforme a polícia, o homem demonstrou resistência em informar a localização da arma. Após algum tempo, ele indicou onde o revólver estava escondido e tentou pegá-lo antes dos policiais, mas foi contido. O armamento, um revólver calibre 38, foi apreendido com quatro munições intactas e duas deflagradas.



Durante a abordagem, outro homem, de 18 anos, que estava com o autor dos disparos, passou a desacatar os policiais e demonstrava sinais visíveis de embriaguez. Ele precisou ser contido pela equipe. De acordo com os agentes, ao ser colocado na viatura, ele chutou a tampa da caçapa do veículo policial.



Os dois foram levados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o autor dos tiros foi autuado e permaneceu preso pelos crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O segundo envolvido foi qualificado por desacato.