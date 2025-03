Homem de 36 anos é preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 25/03/2025 16:40

Cabo Frio - Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (24) após esfaquear um idoso de 61 anos na Avenida Beira Mar, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O crime foi registrado por volta das 13h30 e o autor foi localizado pouco depois por agentes da Polícia Militar.



A guarnição foi acionada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde a vítima havia recebido atendimento médico e já tinha sido liberada. Durante conversa com os policiais, o idoso relatou o ocorrido e indicou possíveis locais onde o agressor poderia estar.



Durante o deslocamento, os agentes identificaram um suspeito com características semelhantes às descritas pela vítima em um quiosque fechado na orla da praia. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tentativa de homicídio, permanecendo preso.



De acordo com a polícia, o autor possui antecedentes criminais, incluindo porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, violência doméstica e ameaça.