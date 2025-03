Aula de robótica - Ascom

Publicado 25/03/2025 16:19

Cabo Frio - A Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio iniciou o projeto de ensino de robótica na Escola Municipal Prof. Edilson Duarte, com foco nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é oferecer aos estudantes da rede pública municipal acesso a conhecimentos tecnológicos essenciais.



Os professores da escola passarão por um curso de capacitação para orientar os alunos no aprendizado de robótica. Essa iniciativa visa estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas, preparando as crianças para o mundo digital.



No primeiro contato com a robótica, as crianças demonstraram grande animação. O desafio despertou a curiosidade e a imaginação dos alunos, que logo se envolveram nas atividades práticas, compartilhando ideias e trabalhando em equipe. Para muitos, essa foi uma experiência inédita, mas extremamente estimulante, proporcionando não apenas o aprendizado de conceitos técnicos, mas também uma nova perspectiva sobre o uso da tecnologia no dia a dia.



Trazer o ensino de robótica para as escolas públicas é um passo importante para incluir a tecnologia no currículo de forma prática e acessível. A Prefeitura já está trabalhando para garantir mais equipamentos na expansão do projeto e reforça seu compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento e garantir a formação integral dos alunos.

