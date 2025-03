Carteira de artesãos - Divulgação

Publicado 25/03/2025 15:56

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Programa de Artesanato do Estado, está convocando os artesãos do município para o cadastramento visando a emissão da Carteira Nacional de Artesão.



O documento é fundamental para garantir o reconhecimento oficial da atividade artesanal, além de possibilitar o acesso a benefícios e incentivos para a categoria.



Locais e Datas do Pré-Cadastramento



Os interessados deverão comparecer aos seguintes locais e horários:



• Dia 26/03 – Sala Chico Tabibuia, Polo de Cultura em Tamoios, localizado na Rua Marimba, s/n – Complexo do Poliesportivo de Tamoios, Bairro Santo Antônio, Cabo Frio. Horário: 10h às 16h



• Dia 27/03 – Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas), localizado na Av. Assunção, 855 – Centro, Cabo Frio. Horário: 11h às 17h

Documentação Necessária



Os artesãos que desejam se cadastrar devem levar os seguintes documentos:



• Carteira de Identidade e/ou outro documento oficial com foto

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

• Comprovante de residência ou declaração conforme Lei n° 7.115/1983

• Cópia do documento de inscrição no PIS/PASEP (se houver)

• Cópia do documento da última contribuição ao INSS (se houver)

• 1 (uma) foto 3x4 recente

• Assinatura digital igual à do documento de identificação, feita em uma folha de papel branco

Possuir senha ativa no portal gov.br.

Demonstração da Técnica Artesanal



Durante o pré-cadastramento, será necessário apresentar uma demonstração prática da habilidade artesanal. Para isso, os artesãos devem levar uma peça inacabada para finalização no local, além de produtos finalizados. A curadoria será realizada de forma presencial, garantindo que o processo de cadastramento reconheça devidamente o talento e a autenticidade das peças.



Essa é uma grande oportunidade para os artesãos de Cabo Frio obterem a Carteira Nacional de Artesão e garantirem mais oportunidades no setor cultural e econômico.