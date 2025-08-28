Homem furta portão de alumínio InterTV
Nas imagens, o suspeito aparece usando camisa, bermuda e boné. Ele força a estrutura até conseguir arrancar o portão, saindo em seguida tranquilamente pela rua, como se nada tivesse acontecido.
Moradores da região relataram indignação com a situação. “Eles estão rodando de madrugada e furtando portões de ferro ou alumínio para vender em ferros-velhos”, disse um deles.
Diante da denúncia, o Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre ações de fiscalização nos ferros-velhos da cidade. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:
“A Prefeitura de Cabo Frio, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, informa que tem intensificado ações conjuntas de fiscalização em ferros-velhos e pontos de sucata do município. O objetivo é coibir a receptação de materiais provenientes de furtos, como fios de cobre, tampas de bueiros, portões e outros objetos metálicos.
As operações são realizadas de forma integrada com as forças de segurança. As Secretarias reforçam que a compra de produtos sem comprovação de origem é considerada crime e pede a colaboração da população para denunciar situações suspeitas aos canais oficiais: 153 (Guarda Civil) e (22) 3199-1313 (Meio Ambiente)”.
Não há informações sobre a realização de um boletim de ocorrência.
