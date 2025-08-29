1.505 pinos de cocaínaDivulgação/PM

Renata Cristiane
Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (28), equipes da Polícia Militar apreenderam 1.505 pinos de cocaína em uma área de mata no Tangará, em Cabo Frio. A ação ocorreu por volta das 19h, na Rua Airton Sena.

Segundo a ocorrência, policiais do Serviço Reservado, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram ao local após receberem denúncia de que integrantes do tráfico estariam escondendo entorpecentes na região.

Durante o vasculhamento, os agentes localizaram um tonel contendo a grande quantidade de drogas. O material foi apreendido e levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.