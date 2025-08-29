1.505 pinos de cocaínaDivulgação/PM
Segundo a ocorrência, policiais do Serviço Reservado, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram ao local após receberem denúncia de que integrantes do tráfico estariam escondendo entorpecentes na região.
Durante o vasculhamento, os agentes localizaram um tonel contendo a grande quantidade de drogas. O material foi apreendido e levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
