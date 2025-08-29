Uma pistola, 16 munições de mesmo calibre, dois carregadores e uma capa de colete - Divulgação/PM

Uma pistola, 16 munições de mesmo calibre, dois carregadores e uma capa de coleteDivulgação/PM

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (28), policiais apreenderam armas de fogo e outros materiais no bairro Tangará, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 21h09, na Rua Machado de Assis.



Segundo a Polícia Militar, havia informações de que traficantes estariam escondendo armamentos em um imóvel abandonado na região. Com base na denúncia, os agentes realizaram buscas no local e encontraram uma pistola, 16 munições de mesmo calibre, dois carregadores e uma capa de colete.



O material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas.