Uma pistola, 16 munições de mesmo calibre, dois carregadores e uma capa de coleteDivulgação/PM
Segundo a Polícia Militar, havia informações de que traficantes estariam escondendo armamentos em um imóvel abandonado na região. Com base na denúncia, os agentes realizaram buscas no local e encontraram uma pistola, 16 munições de mesmo calibre, dois carregadores e uma capa de colete.
O material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas.
