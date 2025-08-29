Patrulha Maria da Penha - Ascom

Cabo Frio - Dentro da programação do Agosto Lilás, o Grupamento Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal vai realizar neste fim de semana uma série de ações de conscientização sobre a violência doméstica em pontos de grande circulação de Cabo Frio.

Neste sábado (30), a iniciativa será realizada na Feira de Unamar, no distrito de Tamoios, na Avenida Independência, a partir das 9h. Já no domingo (31), as atividades acontecem no Mercado Municipal Sebastião Lã, localizado na Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara, a partir das 8h.

As equipes vão distribuir panfletos informativos, orientar as mulheres sobre como acionar a Patrulha Maria da Penha e divulgar os canais oficiais de denúncia. O objetivo é ampliar o alcance dos serviços de proteção e mostrar que nenhuma vítima precisa enfrentar a violência sozinha.

A mobilização integra o Agosto Lilás, campanha nacional dedicada ao enfrentamento da violência contra a mulher, e busca reforçar a importância da prevenção, do acolhimento e do acesso aos mecanismos de apoio disponíveis no município.