Patrulha Maria da Penha realiza mobilização contra violência doméstica em Unamar e no Jardim Caiçara
Iniciativa acontece neste sábado (30) em Unamar e no domingo (31) no Mercado Municipal Sebastião Lã
Polícia apreende pistola e munições em imóvel abandonado em Cabo Frio
Ação ocorreu após denúncia sobre armamento ligado ao tráfico de drogas no bairro Tangará
Mais de 1,5 mil pinos de cocaína são apreendidos em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (28)
Operação do Procon retira café impróprio para consumo de mercado em Cabo Frio
Ação ocorreu em um estabelecimento de Unamar, no distrito de Tamoios, e apreendeu 50 embalagens do produto suspeito
Homem furta portão de alumínio em Cabo Frio e câmera flagra ação
Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (27); Prefeitura informou que tem intensificado ações conjuntas de fiscalização em ferros-velhos e pontos de sucata do município
Homem é contido após confusão na UPA de Cabo Frio e ameaça de pedrada
Segundo a prefeitura, indivíduo em situação de rua ofendeu servidores e chegou a ameaçar atingir ambulância com pedra
