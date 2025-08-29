Princípio de incêndio - Reprodução

Princípio de incêndioReprodução

Publicado 29/08/2025 16:20

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (29), a caçamba de um caminhão sofreu um princípio de incêndio na Avenida Wilson Mendes, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada próximo ao estabelecimento Forte do Piso, quando o veículo seguia em direção a São Pedro da Aldeia.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo informações iniciais, conseguiu controlar as chamas antes que o fogo avançasse para outras partes do caminhão.



Apesar do susto, não houve registro de feridos.



O Jornal tenta contato com os bombeiros, em busca de outros detalhes, e aguarda retorno.