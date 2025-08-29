ColisãoReprodução/Rede social
O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um comércio próximo. As imagens mostram um carro aguardando para acessar a rodovia quando o caminhão para logo atrás. Em seguida, outro veículo surge pela direita, tentando cortar ambos. Nesse momento, o caminhão desvia do primeiro carro, mas acaba atingindo e arrastando o outro automóvel, que provavelmente estava no ponto cego do motorista do caminhão.
Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.