Publicado 29/08/2025 16:30

Cabo Frio - Na tarde desta sexta-feira (29), um caminhão e um carro de passeio se envolveram em uma colisão na Rua Diniz, nas Palmeiras, em Cabo Frio, na saída para a RJ-140, que dá acesso à Ponte Deputado Wilson Mendes.



O acidente foi registrado por câmeras de segurança de um comércio próximo. As imagens mostram um carro aguardando para acessar a rodovia quando o caminhão para logo atrás. Em seguida, outro veículo surge pela direita, tentando cortar ambos. Nesse momento, o caminhão desvia do primeiro carro, mas acaba atingindo e arrastando o outro automóvel, que provavelmente estava no ponto cego do motorista do caminhão.



Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido.

Colisão Reprodução/Rede social